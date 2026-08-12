«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди
Ислом Махачев якшанба куни Иан Мачадо Гарри билан бўладиган UFC чемпионлик жангида рақибини камтарроқ қилишга тайёрлигини билдирди. У Гаррининг муддатидан олдин ғалаба қозониши ва камарни тортиб олиши ҳақидаги баёнотларини диққатни тортишга қаратилган деб ҳисоблайди. Махачев рақибининг маҳоратини ҳурмат қилишини, бироқ уни таъқиб қилиб, партерга ўтказишга асосланган синалган жанг режасидан воз кечмаслигини айтди.
UFC чемпиони Ислом Махачев бўлажак жангда бўлажак рақиби, ирландиялик номдор жангчи Иан Мачадо Гаррига нисбатан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Махачев «UFC Embedded» видеоблогининг навбатдаги сонида октагондаги тактикаси, ирландиялик рақибининг хулқ-атвори ҳамда трибуналарнинг қўллаб-қувватлаши ҳақида ишонч билан гапирди.
Ирландиялик Йен Мачадо Гарри жанг олдидан берган интервьюларида чемпионни муддатидан олдин мағлуб этишини ва камарни тортиб олишини ваъда қилган эди. Бироқ россиялик чемпион келаётган якшанба куни рақибини мақтанчоқликдан халос қилишга тайёрлигини билдирди.
«У аслида камтар, агар ундай бўлмаса — ўзимиз ўргатиб қўямиз»
Ислом Махачев рақибининг омма олдидаги хатти-ҳаракатлари ва бераётган баёнотлари шунчаки диққатни тортишга қаратилганини таъкидлади:
«У ўзини ёмон одамдек тутади, жуда кўп интервью беради, ҳар хил ярамас гапларни айтишга ҳаракат қилади. Лекин биламанки, у аслида камтар йигит. Агар ундай бўлмаса, мен уни камтарроқ қилиб қўяман», — деди Махачев.
«Жанг режамни ҳамма билади ва у яна иш беради»
Россиялик чемпион ирландиялик жангчининг спортдаги маҳоратини инкор этмаслигини, бироқ ўзининг синалган тактикасидан воз кечмаслигини билдирди:
*«Мен унинг маҳорати ва базасини ҳурмат қиламан. Уни таъқиб қилиб, тутиб, партерга ўтказишга ҳаракат қиламан. Жанг режамни ҳамма билади ва у яна иш беради.
Томошабинлар мен томонда бўлишади, чунки Мачадо Гаррини ҳеч ким ёқтирмайди. Йигитлар, биз уни камтарроқ қиламиз, кўпроқ ҳурмат кўрсатишга мажбур этамиз»*, — дея қўшимча қилди чемпион.
Якшанба кунги марказий тўқнашув
Ислом Махачев ва Иан Мачадо Гарри ўртасидаги чемпионлик баҳси жорий ҳафтанинг якшанба куни бўлиб ўтадиган UFC турнирининг марказий жангига айланади. Мухлислар ушбу октагон баҳсида Махачевнинг навбатдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишини интизорлик билан кутишмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…