«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди

·38·Спорт
«Уни камтарроқ қилиб қўямиз»: Махачев Гаррининг шов-шувли баёнотига жавоб қайтарди
Қисқача

Ислом Махачев якшанба куни Иан Мачадо Гарри билан бўладиган UFC чемпионлик жангида рақибини камтарроқ қилишга тайёрлигини билдирди. У Гаррининг муддатидан олдин ғалаба қозониши ва камарни тортиб олиши ҳақидаги баёнотларини диққатни тортишга қаратилган деб ҳисоблайди. Махачев рақибининг маҳоратини ҳурмат қилишини, бироқ уни таъқиб қилиб, партерга ўтказишга асосланган синалган жанг режасидан воз кечмаслигини айтди.

UFC чемпиони Ислом Махачев бўлажак жангда бўлажак рақиби, ирландиялик номдор жангчи Иан Мачадо Гаррига нисбатан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Махачев «UFC Embedded» видеоблогининг навбатдаги сонида октагондаги тактикаси, ирландиялик рақибининг хулқ-атвори ҳамда трибуналарнинг қўллаб-қувватлаши ҳақида ишонч билан гапирди.

Ирландиялик Йен Мачадо Гарри жанг олдидан берган интервьюларида чемпионни муддатидан олдин мағлуб этишини ва камарни тортиб олишини ваъда қилган эди. Бироқ россиялик чемпион келаётган якшанба куни рақибини мақтанчоқликдан халос қилишга тайёрлигини билдирди.

«У аслида камтар, агар ундай бўлмаса — ўзимиз ўргатиб қўямиз»

Ислом Махачев рақибининг омма олдидаги хатти-ҳаракатлари ва бераётган баёнотлари шунчаки диққатни тортишга қаратилганини таъкидлади:

«У ўзини ёмон одамдек тутади, жуда кўп интервью беради, ҳар хил ярамас гапларни айтишга ҳаракат қилади. Лекин биламанки, у аслида камтар йигит. Агар ундай бўлмаса, мен уни камтарроқ қилиб қўяман», — деди Махачев.

«Жанг режамни ҳамма билади ва у яна иш беради»

Россиялик чемпион ирландиялик жангчининг спортдаги маҳоратини инкор этмаслигини, бироқ ўзининг синалган тактикасидан воз кечмаслигини билдирди:

*«Мен унинг маҳорати ва базасини ҳурмат қиламан. Уни таъқиб қилиб, тутиб, партерга ўтказишга ҳаракат қиламан. Жанг режамни ҳамма билади ва у яна иш беради.

Томошабинлар мен томонда бўлишади, чунки Мачадо Гаррини ҳеч ким ёқтирмайди. Йигитлар, биз уни камтарроқ қиламиз, кўпроқ ҳурмат кўрсатишга мажбур этамиз»*, — дея қўшимча қилди чемпион.

Якшанба кунги марказий тўқнашув

Ислом Махачев ва Иан Мачадо Гарри ўртасидаги чемпионлик баҳси жорий ҳафтанинг якшанба куни бўлиб ўтадиган UFC турнирининг марказий жангига айланади. Мухлислар ушбу октагон баҳсида Махачевнинг навбатдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишини интизорлик билан кутишмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислом МахачевИэн Мачадо ГарриЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиМайкл Оуен Арсенални чемпионликка асосий даъвогар деб атадиБугун, 00:37Месси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларМесси отасининг вафоти сабаб АҚШга қайтишдан бош тортди: Футбол оламида қайғули онларБугун, 00:19Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Бугун, 00:09Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасБугун, 00:08Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Даҳшатли тўқнашув: Арман Царукян ва Диллон Дэнис камар учун курашади!Бугун, 00:063 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилинди3 нафар боксчимиз жангда: «IBA.PRO 20» турнирининг тўлиқ карди эълон қилиндиБугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди