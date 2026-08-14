Бахтли бўлиш сири нимада? Ҳаётингизни ўзгартирадиган 12 та муҳим одат
Инсоннинг бахти ёки бахцизлиги ташқи шароитлардан кўра, ҳар куни қабул қиладиган кичик қарорлари ва одатларига боғлиқ. Бахт келтирувчи одатлар қаторига тоза ҳавога чиқиш, фаол ҳаракатланиш, даромаддан камроқ харажат қилиш, бунёдкорлик, ҳамкорлик ва миннатдорлик киради. Муаммолардан қочиш, ўзини бошқалар билан солиштириш, тинимсиз шикоят қилиш ва кам ҳаракатланиш эса бахцизликка етакловчи омиллар сифатида кўрсатилган.
Инсоннинг бахти ёки бахтсизлиги ташқи шароитларга эмас, балки ҳар куни қабул қиладиган кичик қарорлари ва одатларига боғлиқ. Психологлар бахтсизлик ва бахтли ҳаёт ўртасидаги фарқни аниқ мезонлар асосида таҳлил қилиб, кундалик ҳаёт тарзимиз қандай натижаларга олиб келишини кўрсатиб беришди.
Ўз ҳаётини ўзгартирмоқчи бўлган ҳар бир инсон учун 12 та муҳим қарама-қаршилик формуласи:
Бахтсизликка етакловчи ва бахт келтирувчи 12 та омил
Кундалик танловларимизни солиштириш орқали қайси йўналишда кетаётганимизни аниқлаб олиш мумкин:
Бахтсизлик одатлари
Бахт келтирувчи қарорлар
Кун бўйи уйда қамалиб ўтириш
Ҳар куни тоза ҳавога, кўчага чиқиш
Имкон қадар камроқ ҳаракатланиш
Сайр, йога ва фаол ҳаракатлар билан шуғулланиш
Топадиганидан кўпроқ пул сарфлаш
Даромаддан камроқ харажат қилиб, молиявий барқарорликни сақлаш
Ҳаётни ҳаддан ташқари жиддий қабул қилиш
Ҳаётга енгил ва ўйиндек қарашни ўрганиш
Шунчаки истеъмолчи бўлиб яшаш
Яратувчанлик ва бунёдкорлик одатини шакллантириш
Ўзини доим бошқалар билан солиштириш
Атрофдагилар билан рақобат эмас, ҳамкорлик қилиш
Муваффақиятли инсонларни ёмонлаш ва кўролмаслик
Муваффақиятга эришганлардан тажриба ўрганиш
Муаммолар ва қийинчиликлардан қочиш
Муаммо борлигини тан олиб, унга юзма-юз келиш
Биринчи бўлиб саломлашмаслик ва бегоналашиш
Очиқ кўнгиллик билан биринчи бўлиб саломлашиш
Тинимсиз нолиш ва шикоят қилиш
Кўпроқ мақтовлар, миннатдорлик ва илиқ сўзлар айтиш
Ишончсиз ва беқарор бўлиш
Ишончли, суянса бўладиган шахсга айланиш
Нега ҳаммаси ёмонлигига баҳона излаш
Қийин вазиятда ҳам аниқ ечимлар излаш
Қайси зинадан кўтариляпсиз?
Ҳар бир инсон ўз кунини қайси одатлар билан тўлдиришни ўзи танлайди. Шикоят қилиш, кам ҳаракатланиш ва салбий фикрлаш руҳий ҳолатни пастга тортса, бунёдкорлик, миннатдорлик ва фаоллик инсонни хотиржам ва муваффақиятли қилади.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…