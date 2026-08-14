Бахтли бўлиш сири нимада? Ҳаётингизни ўзгартирадиган 12 та муҳим одат

·30·Фойдали
Бахтли бўлиш сири нимада? Ҳаётингизни ўзгартирадиган 12 та муҳим одат
Қисқача

Инсоннинг бахти ёки бахцизлиги ташқи шароитлардан кўра, ҳар куни қабул қиладиган кичик қарорлари ва одатларига боғлиқ. Бахт келтирувчи одатлар қаторига тоза ҳавога чиқиш, фаол ҳаракатланиш, даромаддан камроқ харажат қилиш, бунёдкорлик, ҳамкорлик ва миннатдорлик киради. Муаммолардан қочиш, ўзини бошқалар билан солиштириш, тинимсиз шикоят қилиш ва кам ҳаракатланиш эса бахцизликка етакловчи омиллар сифатида кўрсатилган.

Инсоннинг бахти ёки бахтсизлиги ташқи шароитларга эмас, балки ҳар куни қабул қиладиган кичик қарорлари ва одатларига боғлиқ. Психологлар бахтсизлик ва бахтли ҳаёт ўртасидаги фарқни аниқ мезонлар асосида таҳлил қилиб, кундалик ҳаёт тарзимиз қандай натижаларга олиб келишини кўрсатиб беришди.

Ўз ҳаётини ўзгартирмоқчи бўлган ҳар бир инсон учун 12 та муҳим қарама-қаршилик формуласи:

Бахтсизликка етакловчи ва бахт келтирувчи 12 та омил

Кундалик танловларимизни солиштириш орқали қайси йўналишда кетаётганимизни аниқлаб олиш мумкин:

Бахтсизлик одатлари

Бахт келтирувчи қарорлар

Кун бўйи уйда қамалиб ўтириш

Ҳар куни тоза ҳавога, кўчага чиқиш

Имкон қадар камроқ ҳаракатланиш

Сайр, йога ва фаол ҳаракатлар билан шуғулланиш

Топадиганидан кўпроқ пул сарфлаш

Даромаддан камроқ харажат қилиб, молиявий барқарорликни сақлаш

Ҳаётни ҳаддан ташқари жиддий қабул қилиш

Ҳаётга енгил ва ўйиндек қарашни ўрганиш

Шунчаки истеъмолчи бўлиб яшаш

Яратувчанлик ва бунёдкорлик одатини шакллантириш

Ўзини доим бошқалар билан солиштириш

Атрофдагилар билан рақобат эмас, ҳамкорлик қилиш

Муваффақиятли инсонларни ёмонлаш ва кўролмаслик

Муваффақиятга эришганлардан тажриба ўрганиш

Муаммолар ва қийинчиликлардан қочиш

Муаммо борлигини тан олиб, унга юзма-юз келиш

Биринчи бўлиб саломлашмаслик ва бегоналашиш

Очиқ кўнгиллик билан биринчи бўлиб саломлашиш

Тинимсиз нолиш ва шикоят қилиш

Кўпроқ мақтовлар, миннатдорлик ва илиқ сўзлар айтиш

Ишончсиз ва беқарор бўлиш

Ишончли, суянса бўладиган шахсга айланиш

Нега ҳаммаси ёмонлигига баҳона излаш

Қийин вазиятда ҳам аниқ ечимлар излаш

Қайси зинадан кўтариляпсиз?

Ҳар бир инсон ўз кунини қайси одатлар билан тўлдиришни ўзи танлайди. Шикоят қилиш, кам ҳаракатланиш ва салбий фикрлаш руҳий ҳолатни пастга тортса, бунёдкорлик, миннатдорлик ва фаоллик инсонни хотиржам ва муваффақиятли қилади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...Туғилган кунингиз нимани эслатади? 4 гуруҳ учун "муҳим" маслаҳат...Бугун, 15:11Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?Бугун, 13:49Олимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиОлимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиБугун, 13:38Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиҚарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиБугун, 10:36Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Бугун, 00:05Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Бугун, 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?