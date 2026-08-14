Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштиради

·0·Фойдали
Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштиради

Ишни алмаштириш, муносабатни давом эттириш, янги бизнес бошлаш ёки катта харид қилиш — баъзан инсон бир қарор устида кунлаб ўйлайди, аммо барибир аниқ хулосага келолмайди. Чунки мия кўпинча фақат «қилсам нима бўлади?» деган битта сценарийга ёпишиб олади.

Шундай пайтда психология ва коучинг амалиётида кўп ишлатиладиган «Декарт квадрати» усули қарорни тўрт томондан кўриб чиқишга ёрдам беради. У 100 фоиз хатосиз қарорни кафолатламайди, аммо ҳиссиётдан бир қадам чекиниб, фойда, йўқотиш ва бой берилаётган имкониятларни бир вақтнинг ўзида кўриш имконини беради.

Нега оддий «ҳа ёки йўқ» етарли бўлмайди?

Қарор олдидан инсон одатда икки нарсани ўйлайди:

  • «Қилсам нима бўлади?»

  • «Қилмасам нима бўлади?»

Аммо муаммо шундаки, ҳар бир қарорнинг кўринмайдиган томонлари ҳам бор.

Янги ишга ўтсангиз, фақат каттароқ маош олишингиз эмас, балки нимадан воз кечишингиз ҳам муҳим. Қолсангиз эса фақат хавфсизликни сақлаб қолишингиз эмас, қандай имкониятни бой беришингизни ҳам ҳисобга олиш керак.

Декарт квадрати айнан шу «кўринмайдиган» қисмларни очишга ҳаракат қилади.

1. Агар бу содир бўлса, нима бўлади?

Биринчи савол энг оддий:

«Агар мен бу қарорни қабул қилсам, нимани қўлга киритаман?»

Масалан, янги ишга ўтиш ҳақида ўйлаяпсиз.

Жавоблар шундай бўлиши мумкин:

  • маош ошади;

  • янги тажриба орттираман;

  • яхши жамоага тушишим мумкин;

  • касбий ўсиш тезлашади;

  • янги имкониятлар пайдо бўлади.

Бу квадратнинг ижобий натижалар қисми.

Муҳими, умумий «яхши бўлади» деб ёзмасдан, аниқ натижаларни санаб чиқиш.

2. Агар бу содир бўлмаса, нима бўлади?

Иккинчи савол кўпчилик эътиборсиз қолдирадиган нуқтани очади:

«Агар ҳеч нарсани ўзгартирмасам, нималарни сақлаб қоламан?»

Ўша иш мисолида:

  • таниш муҳит қолади,

  • барқарорлик сақланади,

  • янги жойга мослашиш стресси бўлмайди,

  • жамоа ва раҳбарни алмаштиришга тўғри келмайди.

Бу савол ўзгармасликнинг ҳам маълум фойдаси борлигини кўрсатади.

Баъзан инсон «кетиш» вариантини идеаллаштириб, ҳозирги ҳолатнинг афзалликларини бутунлай унутиб қўяди.

3. Агар бу содир бўлса, нима бўлмайди?

Мана шу савол техникадаги энг қизиқ нуқталардан бири.

«Қарорни қабул қилсам, нимадан маҳрум бўламан?»

Янги ишга ўтсангиз:

  • эски жамоадан кетишингиз мумкин,

  • уйга яқин иш жойини йўқотасиз,

  • бўш вақт камайиши мумкин,

  • янги масъулият пайдо бўлади,

  • аввалги қулайликлар қолмайди.

Ҳар қандай «ҳа» ичида маълум бир «йўқ» ҳам яширинган.

Катта қарорнинг ҳақиқий нархини айнан шу савол кўрсатиши мумкин.

4. Агар бу содир бўлмаса, нима бўлмайди?

Энг мураккаб савол охирида келади:

«Агар қарорни қабул қилмасам, нималарга эриша олмайман?»

Яъни ҳеч нарса қилмасликнинг нархи қанча?

Ишни алмаштирмасангиз:

  • балки даромадингиз ошмайди,

  • янги тажриба олмайсиз,

  • муҳим танишувларни бой берасиз,

  • касбий ўсиш секинлашади.

Шу савол инсонга «қолиш ҳам қарор» эканини эслатади.

Ҳеч нарса қилмаслик нейтрал вариант эмас. Унинг ҳам оқибати бор.

Масалан, муносабатларда қандай ишлайди?

Фараз қилинг, инсон «бу муносабатни давом эттираманми ёки тугатаманми?» деб ўйлаяпти.

У тўрт қисмни шундай тўлдириши мумкин:

  • Агар давом эттирсам, нима бўлади?
    Яқин инсон қолади, муносабатни яхшилаш имконияти бўлади.

  • Агар давом эттирмасам, нима бўлади?
    Доимий жанжалдан чиқаман, кўпроқ хотиржамлик пайдо бўлиши мумкин.

  • Агар давом эттирсам, нима бўлмайди?
    Янги муносабат ёки янги ҳаёт учун имконият камаяди.

  • Агар давом эттирмасам, нима бўлмайди?
    Бу муносабатнинг яхшиланиши мумкинлигини синаб кўрмайман.

Шунда қарор «севаман ёки севмайман» деган битта ҳисдан кўра кенгроқ манзарага айланади.

Нега жавобларни ёзиб чиқиш муҳим?

Ҳаммасини мияда айлантириш билан қоғозга ёзиш бир хил эмас.

Фикр қоғозга тушганда:

  • такрорланаётган сабаблар кўринади,

  • эмоция билан фактни ажратиш осонлашади,

  • қайси хавф ҳақиқий, қайсиси тасаввур эканини кўриш мумкин.

Айниқса ҳар бир саволга камида 5–7 та жавоб ёзишга ҳаракат қилиш фойдали. Биринчи жавоблар одатда энг очевид бўлади, кейинги жавобларда эса яширин хавотир ва ҳақиқий эҳтиёжлар чиқиши мумкин.

Бир хато: «энг кўп плюс чиққан вариант тўғри»

Декарт квадратини математик формула сифатида қабул қилиш керак эмас.

Бир томонда 7 та плюс, иккинчи томонда 5 та плюс чиққан бўлса, бу автоматик равишда биринчи вариантни танлаш керак дегани эмас.

Чунки ҳар бир омилнинг оғирлиги ҳар хил.

Масалан, «маош 20 фоиз ошади» билан «оиламдан бошқа шаҳарга кўчишим керак» бир хил аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин.

Шунинг учун жавобларни ёзгандан кейин яна бир савол қўшинг:

«Қайси омил мен учун энг муҳим?»

Қарорни ҳиссиётсиз қабул қилиш шарт эмас

Техника ҳиссиётни йўқ қилиш учун эмас.

Интуиция, қўрқув, хоҳиш ва ички қаршилик ҳам маълумот беради. Аммо уларни факт билан бир қаторда текшириб кўриш фойдали.

Масалан:

«Мен қўрқяпман» — факт.

Аммо:

«Қўрқяпман, демак бу қарор ёмон» — аллақачон хулоса.

Иккаласини адаштирмаслик керак.

Қачон бу усул айниқса фойдали?

Декарт квадрати одатда икки вариант ўртасида узоқ вақт қолиб кетганда яхши ишлайди.

Масалан:

  • ишни алмаштириш,

  • кўчиб кетиш,

  • муносабат ҳақида қарор қабул қилиш,

  • катта харид,

  • таълим ёки бизнес бошлаш,

  • муҳим таклифга «ҳа» ёки «йўқ» дейиш.

Аммо тиббий, ҳуқуқий ёки катта молиявий хавфли қарорларда бундай техника мутахассис маслаҳатининг ўрнини босмайди.

100 фоиз тўғри қарор борми?

Йўқ — келажакни тўлиқ билиб бўлмайди.

Энг пухта қарор ҳам кутилмаган натижа бериши мумкин. Шунинг учун мақсад «хато қилмайдиган қарор» топиш эмас.

Мақсад — қарор қабул қилинган пайтда мавжуд маълумот, қадрият ва эҳтимолий оқибатларни имкон қадар тўлиқ ҳисобга олиш.

Шунда кейинчалик:

«Нега буни умуман ўйламадим?»

деган афсус эҳтимоли камаяди.

Энг қисқа формула

Катта қарор олдидан қоғозни тўрт қисмга бўлинг ва шуларни ёзинг:

  • Қилсам — нима оламан?

  • Қилмасам — нимани сақлайман?

  • Қилсам — нимани йўқотаман?

  • Қилмасам — нимани бой бераман?

Кейин жавобларни ўқиб, қайси натижа сиз учун ҳақиқатан муҳимлигини белгиланг.

Баъзан инсонга тўғри қарорни кимдир айтиб бериши шарт эмас. Унга фақат вазиятни тўрт томондан кўриш етишмайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Бугун, 00:05Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Бугун, 00:05Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Кеча, 18:34Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...Кеча, 11:33Ментал тозалаш: ўзингизни англаш учун 3 муҳим қадамМентал тозалаш: ўзингизни англаш учун 3 муҳим қадамКеча, 00:02Ҳаётнинг 7 та «учлиги»: инсон кеч англайдиган ҳақиқатлар...Ҳаётнинг 7 та «учлиги»: инсон кеч англайдиган ҳақиқатлар...12.08, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?