Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқда
Goal.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби ҳужумчиси Кристофер Нкунку кутилмаганда трансфер бозорига қўйилди ва жамоани тарк этиши мумкин. Бош мураббий футболчини ўз режаларига киритмагач, Римнинг Рома клуби вазиятдан фойдаланиб қолишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансфер ойнаси ёпилишига икки ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, бош мураббий раҳбариятга жамоага керак эмас деб топилган футболчилар рўйхатини тақдим этди. Дастлабки машғулотларда ижобий таассурот қолдирганига қарамай, 28 ёшли франциялик ҳужумчи вақт ўтиши билан мураббий ишончини оқлай олмади ва асосий жамоадан четлатилди.
Кальцио Меркато маълумотига кўра, футболчининг кутилмаганда трансферга қўйилиши А Сериянинг бошқа бир гранд клуби — Романинг эътиборини тортди. Пойтахтликлар собиқ Челси ўйинчисини ўз сафига қўшиб олишдан манфаатдор ва уни узоқ вақтдан бери кузатиб келишмоқда.
Рома ва трансфер режалариЎтган январ ойида Рома бош мураббийининг талаби билан Нкункуни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Ошкора қаршиликлар туфайли ўшанда бу трансфер амалга ошмаган бўлса-да, Рим клубининг франциялик футболчига бўлган қизиқиши сўнганича йўқ.
Асромаливе нашрининг хабар қилишича, спорт директори янги музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Римликлар таркибни кучайтириш мақсадида ўзларининг иқтидорли аргентиналик ярим ҳимоячисини бу келишувга қўшиб юборишни режалаштирмоқда.
Мумкин бўлган алмашинувТаклиф этилаётган вариантга кўра, аргентиналик иқтидорли ўйинчи трансфер келишувининг бир қисмига айланиши мумкин. Бу ҳолат ҳар икки клуб учун ҳам манфаатан мақбул ечим бўлиши кутилмоқда.
Маълумки, аргентиналик футболчининг номи аввалроқ Милан трансфер рўйхатидан ўрин олганди. Агар ушбу ўзаро алмашинув амалга ошса, А Сериянинг икки оғир вазнли клуби ўзларининг асосий трансфер мақсадларига эришишлари мумкин бўлади.
…