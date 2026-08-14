Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқда

·0·Спорт
Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқда

Goal.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби ҳужумчиси Кристофер Нкунку кутилмаганда трансфер бозорига қўйилди ва жамоани тарк этиши мумкин. Бош мураббий футболчини ўз режаларига киритмагач, Римнинг Рома клуби вазиятдан фойдаланиб қолишга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансфер ойнаси ёпилишига икки ҳафтадан кам вақт қолган бир пайтда, бош мураббий раҳбариятга жамоага керак эмас деб топилган футболчилар рўйхатини тақдим этди. Дастлабки машғулотларда ижобий таассурот қолдирганига қарамай, 28 ёшли франциялик ҳужумчи вақт ўтиши билан мураббий ишончини оқлай олмади ва асосий жамоадан четлатилди.

Кальцио Меркато маълумотига кўра, футболчининг кутилмаганда трансферга қўйилиши А Сериянинг бошқа бир гранд клуби — Романинг эътиборини тортди. Пойтахтликлар собиқ Челси ўйинчисини ўз сафига қўшиб олишдан манфаатдор ва уни узоқ вақтдан бери кузатиб келишмоқда.

Рома ва трансфер режалари

Ўтган январ ойида Рома бош мураббийининг талаби билан Нкункуни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган эди. Ошкора қаршиликлар туфайли ўшанда бу трансфер амалга ошмаган бўлса-да, Рим клубининг франциялик футболчига бўлган қизиқиши сўнганича йўқ.

Асромаливе нашрининг хабар қилишича, спорт директори янги музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Римликлар таркибни кучайтириш мақсадида ўзларининг иқтидорли аргентиналик ярим ҳимоячисини бу келишувга қўшиб юборишни режалаштирмоқда.

Мумкин бўлган алмашинув

Таклиф этилаётган вариантга кўра, аргентиналик иқтидорли ўйинчи трансфер келишувининг бир қисмига айланиши мумкин. Бу ҳолат ҳар икки клуб учун ҳам манфаатан мақбул ечим бўлиши кутилмоқда.

Маълумки, аргентиналик футболчининг номи аввалроқ Милан трансфер рўйхатидан ўрин олганди. Агар ушбу ўзаро алмашинув амалга ошса, А Сериянинг икки оғир вазнли клуби ўзларининг асосий трансфер мақсадларига эришишлари мумкин бўлади.

МиланРомаКристофер НкункуМатиас СоулеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди