Шок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини тузди

·0·Спорт
Шок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини тузди

Мадриднинг «Реал» клубида катта ўзгаришлар ва темир интизом даври бошланмоқда. Машҳур мураббий Жозе Моуриньо жамоа бошқарувида ҳеч бир футболчининг асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаслигини қатъий белгилаб қўйди.

Испаниянинг нуфузли El Debate ва The Touchline нашрлари тарқатган маълумотга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис «Қироллик клуби» ичида максимал рақобат муҳитини яратишга қаратилган махсус режа ишлаб чиққан.

«Ҳар бир позицияда камида икки нафар рақобатчи»

Моуриньонинг стратегик қарашига кўра, замонавий футболда мағлуб этиб бўлмайдиган жамоани фақатгина кучли ички рақобат ва тинимсиз босим орқали шакллантириш мумкин.

Ишлаб чиқилган янги қоидага мувофиқ:

  • Тўлиқ дубликат тизими: Майдондаги ҳар бир чизиқ ва позиция учун камида икки нафар тенг кучли тўғридан-тўғри рақобатчи шакллантирилади;

  • Аёвсиз ротация: Кимки майдонда ўзини кўрсата олмаса ёки машғулотларда бўшашса, Жозе Моуриньо ҳеч иккиланмасдан уни тўғридан-тўғри захира ўриндиғига ўтқазади.

Мбаппе, Винисиус ва Беллингем ҳам дахлсиз эмас

Энг муҳими, ушбу қатъий талаб нафақат ёш ёки захира ўйинчиларига, балки жамоанинг асосий етакчи юлдузларига ҳам тўғридан-тўғри тааллуқлидир.

Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби жаҳон футболи грандлари ҳам эндиликда ўзларини хотиржам ҳис қила олишмайди. Португалиялик устознинг қарорига кўра, ном ва мақом эмас, фақатгина майдондаги фойдали ҳаракатлар ҳамда максимал интизом асосий таркиб эшигини очиб беради.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаМилан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаБугун, 15:30Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди