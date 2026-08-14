Шок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини тузди
Мадриднинг «Реал» клубида катта ўзгаришлар ва темир интизом даври бошланмоқда. Машҳур мураббий Жозе Моуриньо жамоа бошқарувида ҳеч бир футболчининг асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаслигини қатъий белгилаб қўйди.
Испаниянинг нуфузли El Debate ва The Touchline нашрлари тарқатган маълумотга кўра, португалиялик тажрибали мутахассис «Қироллик клуби» ичида максимал рақобат муҳитини яратишга қаратилган махсус режа ишлаб чиққан.
«Ҳар бир позицияда камида икки нафар рақобатчи»
Моуриньонинг стратегик қарашига кўра, замонавий футболда мағлуб этиб бўлмайдиган жамоани фақатгина кучли ички рақобат ва тинимсиз босим орқали шакллантириш мумкин.
Ишлаб чиқилган янги қоидага мувофиқ:
Тўлиқ дубликат тизими: Майдондаги ҳар бир чизиқ ва позиция учун камида икки нафар тенг кучли тўғридан-тўғри рақобатчи шакллантирилади;
Аёвсиз ротация: Кимки майдонда ўзини кўрсата олмаса ёки машғулотларда бўшашса, Жозе Моуриньо ҳеч иккиланмасдан уни тўғридан-тўғри захира ўриндиғига ўтқазади.
Мбаппе, Винисиус ва Беллингем ҳам дахлсиз эмас
Энг муҳими, ушбу қатъий талаб нафақат ёш ёки захира ўйинчиларига, балки жамоанинг асосий етакчи юлдузларига ҳам тўғридан-тўғри тааллуқлидир.
Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби жаҳон футболи грандлари ҳам эндиликда ўзларини хотиржам ҳис қила олишмайди. Португалиялик устознинг қарорига кўра, ном ва мақом эмас, фақатгина майдондаги фойдали ҳаракатлар ҳамда максимал интизом асосий таркиб эшигини очиб беради.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…