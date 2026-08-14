Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқда
Англиянинг Манчестер Сити клуби ярим ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида кескин ҳаракатларга киришди. Sky Sport УК нашрининг хабар беришича, «шаҳарликлар» Лондоннинг Челси жамоаси ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш учун 120 миллион евро миқдорида улкан таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер ҳаракатлари жамоа сафидаги кадрлар ўзгариши ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги фаоллик билан бевосита боғлиқ. Хусусан, аввалроқ асосий режадаги футболчилардан бири бўлган Тижжани Рейндерс Саудия Арабистонининг Ал-Қадсиаҳ клубига ўтишга рози бўлган эди. Ушбу трансфер эвазига Милан клуби Манчестер Сити томонидан тўланадиган маблағлардан тахминан 14 миллион евро ишлаб олиши кутилмоқда.
Ярим ҳимоядаги ўзгаришлар ва янги номзодТижани Рейндерснинг кетиши Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Маресмани ярим ҳимояни кучайтириш учун зудлик билан чора кўришга мажбур қилди. Мутахассиснинг талабига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон идеал номзодни аниқлаб қўйган бўлиб, у айнинг Аргентина терма жамоаси аъзоси Энсо Фернандес эди.
Челси раҳбарияти эса ўз навбатида футболчи бўйича тушадиган таклифлар учун жума куни тушдан кейин тугайдиган қатъий муддат белгилаб қўйган эди. Лондонликлар таклифларни кутиб турган бир пайтда, Манчестер Сити аввал Рейндерснинг трансфери тўлиқ ҳал этилишини кутди ва шундан кейингина асосий ҳаракатларга ўтди.
Молиявий тафсилотлар ва келишув истиқболлариМанбага кўра, таклиф этилаётган сумма нафақат трансфер бозоридаги фаолликни, балки клубларнинг молиявий манфаатларини ҳам қамраб олади. 120 миллион евролик молиявий таклиф Челси учун бир неча йил олдин Бенфикадан футболчини сотиб олиш учун сарфланган тахминан 125 миллион евродан кейин капитал даромад олиш имкониятини ҳам беради.
Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, бу ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланади. Ҳозирда барча томонлар трансфер ойнасининг ёпилишига қадар қолган соатларда якуний қарорларга келиш учун музокараларни фаол давом эттирмоқда.
…