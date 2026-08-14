Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқда

Англиянинг Манчестер Сити клуби ярим ҳимоя чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида кескин ҳаракатларга киришди. Sky Sport УК нашрининг хабар беришича, «шаҳарликлар» Лондоннинг Челси жамоаси ярим ҳимоячиси Энсо Фернандесни ўз сафига қўшиб олиш учун 120 миллион евро миқдорида улкан таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер ҳаракатлари жамоа сафидаги кадрлар ўзгариши ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларидаги фаоллик билан бевосита боғлиқ. Хусусан, аввалроқ асосий режадаги футболчилардан бири бўлган Тижжани Рейндерс Саудия Арабистонининг Ал-Қадсиаҳ клубига ўтишга рози бўлган эди. Ушбу трансфер эвазига Милан клуби Манчестер Сити томонидан тўланадиган маблағлардан тахминан 14 миллион евро ишлаб олиши кутилмоқда.

Ярим ҳимоядаги ўзгаришлар ва янги номзод

Тижани Рейндерснинг кетиши Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Маресмани ярим ҳимояни кучайтириш учун зудлик билан чора кўришга мажбур қилди. Мутахассиснинг талабига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон идеал номзодни аниқлаб қўйган бўлиб, у айнинг Аргентина терма жамоаси аъзоси Энсо Фернандес эди.

Челси раҳбарияти эса ўз навбатида футболчи бўйича тушадиган таклифлар учун жума куни тушдан кейин тугайдиган қатъий муддат белгилаб қўйган эди. Лондонликлар таклифларни кутиб турган бир пайтда, Манчестер Сити аввал Рейндерснинг трансфери тўлиқ ҳал этилишини кутди ва шундан кейингина асосий ҳаракатларга ўтди.

Молиявий тафсилотлар ва келишув истиқболлари

Манбага кўра, таклиф этилаётган сумма нафақат трансфер бозоридаги фаолликни, балки клубларнинг молиявий манфаатларини ҳам қамраб олади. 120 миллион евролик молиявий таклиф Челси учун бир неча йил олдин Бенфикадан футболчини сотиб олиш учун сарфланган тахминан 125 миллион евродан кейин капитал даромад олиш имкониятини ҳам беради.

Агар ушбу трансфер муваффақиятли якунланса, бу ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланади. Ҳозирда барча томонлар трансфер ойнасининг ёпилишига қадар қолган соатларда якуний қарорларга келиш учун музокараларни фаол давом эттирмоқда.

Манчестер СитиЭнсо ФернандесЧелсиТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиЛеандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиБугун, 14:31«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?Бугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди