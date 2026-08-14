Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?
Замонавий дунёда инсонларнинг руҳий чарчоққа тушиши ва доимий стрессда яшашининг бош сабаби битта: биз ўзимиз ўзгартира олмайдиган нарсаларни назорат қилишга беҳуда куч сарфлаймиз.
Психологлар ва онгли ҳаёт тарзи экспертлари томонидан ишлаб чиқилган оддий, аммо ўта самарали назорат формуласи ҳаётга бошқача назар билан қарашга ва ички кучни тўғри йўналтиришга ёрдам беради.
Фақат сизга боғлиқ бўлган 5 та нарса
Сизнинг бутун ҳаётингиз, муваффақиятингиз ва хотиржамлигингиз аслида фақатгина шахсий назоратингизда бўлган қуйидаги 5 та жиҳатга таянади:
Шахсий фикрлар: Бошингизда қандай ўйларни айлантираётганингиз ва нимага диққат қаратаётганингиз;
Хатти-ҳаракатлар: Кун давомида айнан нима билан машғул эканингиз ва ўз танловингиз;
Айтилаётган сўзлар: Тилдан чиқаётган ҳар бир ибора ва унинг атрофга таъсири;
Реакция ва муносабат: Ҳар қандай ташқи воқеликка қандай муносабат билдиришингиз;
Кейинги қадам: Ҳозирги нуқтада тўхтаб қолмасдан, олдинга қараб ташланадиган аниқ қарорингиз.
Энергия ўғрилари: Сизга мутлақо боғлиқ бўлмаган 7 та омил
Кўпчилик одамлар қуйидаги нарсалар ҳақида қайғуриб, ўз ҳаётини мураккаблаштиради. Ваҳоланки, уларни ўзгартириш бизнинг қўлимизда эмас:
Ўтмиш — бўлиб ўтган воқеаларни қайтариб бўлмайди, ундан фақат тажриба олиш мумкин.
Шароит ва ташқи вазиятлар — дунёдаги сиёсий, иқтисодий ёки кутилмаган ҳодисалар.
Якуний натижа — сиз ҳаракатни 100% тўғри қилишингиз мумкин, аммо натижага кўплаб ташқи омиллар таъсир кўрсатади.
Об-ҳаво ва табиат — ёмғир ёки қуёшни танлаш инсон ихтиёрида эмас.
Вақт — уни тўхтатиб ёки ортга суриб бўлмайди.
Атроф-муҳит — бошқа одамларнинг кайфияти ва ташқи босимлар.
Бошқаларнинг фикри — сиз ҳақингизда ким нима деб ўйлаши ва қандай баҳо бериши.
Хотиржамлик қоидаси
Агар сиз ўзингиз таъсир қила олмайдиган омилларни қабул қилишни ва бор эътиборингизни фақат ўзингизга боғлиқ бўлган 5 та жиҳатга қаратишни ўргансангиз, ҳаётингиздаги стресс миқдори бир неча баробарга камаяди.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…