Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?

·0·Фойдали
Ҳаётингизни ўзгартирадиган 5 та омил: Нималарга энергия сарфламаслик керак?

Замонавий дунёда инсонларнинг руҳий чарчоққа тушиши ва доимий стрессда яшашининг бош сабаби битта: биз ўзимиз ўзгартира олмайдиган нарсаларни назорат қилишга беҳуда куч сарфлаймиз.

Психологлар ва онгли ҳаёт тарзи экспертлари томонидан ишлаб чиқилган оддий, аммо ўта самарали назорат формуласи ҳаётга бошқача назар билан қарашга ва ички кучни тўғри йўналтиришга ёрдам беради.

Фақат сизга боғлиқ бўлган 5 та нарса

Сизнинг бутун ҳаётингиз, муваффақиятингиз ва хотиржамлигингиз аслида фақатгина шахсий назоратингизда бўлган қуйидаги 5 та жиҳатга таянади:

  • Шахсий фикрлар: Бошингизда қандай ўйларни айлантираётганингиз ва нимага диққат қаратаётганингиз;

  • Хатти-ҳаракатлар: Кун давомида айнан нима билан машғул эканингиз ва ўз танловингиз;

  • Айтилаётган сўзлар: Тилдан чиқаётган ҳар бир ибора ва унинг атрофга таъсири;

  • Реакция ва муносабат: Ҳар қандай ташқи воқеликка қандай муносабат билдиришингиз;

  • Кейинги қадам: Ҳозирги нуқтада тўхтаб қолмасдан, олдинга қараб ташланадиган аниқ қарорингиз.

Энергия ўғрилари: Сизга мутлақо боғлиқ бўлмаган 7 та омил

Кўпчилик одамлар қуйидаги нарсалар ҳақида қайғуриб, ўз ҳаётини мураккаблаштиради. Ваҳоланки, уларни ўзгартириш бизнинг қўлимизда эмас:

  1. Ўтмиш — бўлиб ўтган воқеаларни қайтариб бўлмайди, ундан фақат тажриба олиш мумкин.

  2. Шароит ва ташқи вазиятлар — дунёдаги сиёсий, иқтисодий ёки кутилмаган ҳодисалар.

  3. Якуний натижа — сиз ҳаракатни 100% тўғри қилишингиз мумкин, аммо натижага кўплаб ташқи омиллар таъсир кўрсатади.

  4. Об-ҳаво ва табиат — ёмғир ёки қуёшни танлаш инсон ихтиёрида эмас.

  5. Вақт — уни тўхтатиб ёки ортга суриб бўлмайди.

  6. Атроф-муҳит — бошқа одамларнинг кайфияти ва ташқи босимлар.

  7. Бошқаларнинг фикри — сиз ҳақингизда ким нима деб ўйлаши ва қандай баҳо бериши.

Хотиржамлик қоидаси

Агар сиз ўзингиз таъсир қила олмайдиган омилларни қабул қилишни ва бор эътиборингизни фақат ўзингизга боғлиқ бўлган 5 та жиҳатга қаратишни ўргансангиз, ҳаётингиздаги стресс миқдори бир неча баробарга камаяди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиОлимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиБугун, 13:38Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиҚарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиБугун, 10:36Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Аразни ичда сақламанг: аламни енгишнинг 3 муҳим йўли...Бугун, 00:05Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Ички кучни сақлайдиган 10 одат: ҳаммага ёқиш шарт эмас...Бугун, 00:05Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Оилада нега қиз ёки ўғил туғилади? Руҳий талқин ва генетика жавоби...Кеча, 18:34Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...Ўзингизни кечириш керак бўлган 15 ҳолат: айбни қўйиб юбориш вақти...Кеча, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?