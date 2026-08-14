Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритди
Apple iPhone Х моделини расман эскираётган қурилмалар рўйхатига киритди ва унга аппарат қисми бўйича хизмат кўрсатишни тўхтатади. 2018 йилда чиқарилган 15 дюймли MacBook Pro ноутбуки ҳам ушбу рўйхатга қўшилди, бироқ унинг аккумуляторини сотув тўхтатилганидан кейин ўн йил ичида алмаштириш имконияти сақланиб қолади.
Apple компанияси ўзининг энг муҳим ва оммабоп гаджетларидан бири бўлган iPhone Х моделини расман эскириб бораётган қурилмалар рўйхатига қўшди. Oraдан қарийб тўққиз йил ўтиб, юбилей смартфони компаниянинг расмий таснифига кўра ўз даврини якунлади ва қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу рўйхатга, шунингдек, 2018 йилда чиқарилган 15 дюймли MacBook Pro ноутбуки ҳам киритилган. Қурилма эскирган мақомини олгандан сўнг, Apple унга нисбатан аппарат қисми бўйича хизмат кўрсатишни тўхтатади ва расмий сервис марказларига оригинал эҳтиёт қисмларини буюртма қилиш имконияти берилмайди.
Одатда, америкалик техногигант ўз маҳсулотларини уларни сотиш тўхтатилган санадан бошлаб етти йилдан ортиқ вақт ўтгач ушбу тоифага ўтказади. iPhone Х илк бор 2017 йилда тақдим этилган бўлиб, у компания тарихидаги туб бурилиш ясовчи қурилмалардан бирига айланганди.
Инқилобий дизайн ва янги технологиялар давриМазкур модел Apple смартфонлари орасида биринчилардан бўлиб OLED-дисплей, Фасе ИД юзни таниш тизими ва экран юқори қисмидаги ўзига хос «чок» (чепка) дизайни билан жиҳозлангани эсга олинади. Ушбу ечим кейинги йиллар давомида бутун мобил саноат учун асосий трендга айланган эди.
Смартфон ўзининг ҳаётий сикли давомида кўплаб дастурий янгиланишларни қабул қилди ва охирги операцион тизим версияси iOS 16.7.16 бўлди. Шундан сўнг қурилма асосий дастурий таъминот янгиланишларини олишдан тўхтаган эди.
Мак компьютерлари учун қоидаларШунингдек, компания сиёсатига мувофиқ, Мак компьютерлари учун бироз бошқача муддатлар амал қилади. Жумладан, ноутбункерда аккумуляторни сотиш тугатилганидан кейин ўн йил ичида алмаштириш имконияти сақланиб қолади, бироқ бу фақат керакли эҳтиёт қисмлар мавжуд бўлган тақдирдагина амалга оширилиши мумкин.
iPhone Хнинг эскирган қурилмалар рўйхатига киритилиши мобил технологиялар оламида бутун бошли бир давр якунланганини ва фойдаланувчилар аста-секин янгироқ авлод гаджетларига ўтишлари зарурлигини англатади.
…