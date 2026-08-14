Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритди

·22·Техно
Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритди
Қисқача

Apple iPhone Х моделини расман эскираётган қурилмалар рўйхатига киритди ва унга аппарат қисми бўйича хизмат кўрсатишни тўхтатади. 2018 йилда чиқарилган 15 дюймли MacBook Pro ноутбуки ҳам ушбу рўйхатга қўшилди, бироқ унинг аккумуляторини сотув тўхтатилганидан кейин ўн йил ичида алмаштириш имконияти сақланиб қолади.

Apple компанияси ўзининг энг муҳим ва оммабоп гаджетларидан бири бўлган iPhone Х моделини расман эскириб бораётган қурилмалар рўйхатига қўшди. Oraдан қарийб тўққиз йил ўтиб, юбилей смартфони компаниянинг расмий таснифига кўра ўз даврини якунлади ва қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу рўйхатга, шунингдек, 2018 йилда чиқарилган 15 дюймли MacBook Pro ноутбуки ҳам киритилган. Қурилма эскирган мақомини олгандан сўнг, Apple унга нисбатан аппарат қисми бўйича хизмат кўрсатишни тўхтатади ва расмий сервис марказларига оригинал эҳтиёт қисмларини буюртма қилиш имконияти берилмайди.

Одатда, америкалик техногигант ўз маҳсулотларини уларни сотиш тўхтатилган санадан бошлаб етти йилдан ортиқ вақт ўтгач ушбу тоифага ўтказади. iPhone Х илк бор 2017 йилда тақдим этилган бўлиб, у компания тарихидаги туб бурилиш ясовчи қурилмалардан бирига айланганди.

Инқилобий дизайн ва янги технологиялар даври

Мазкур модел Apple смартфонлари орасида биринчилардан бўлиб OLED-дисплей, Фасе ИД юзни таниш тизими ва экран юқори қисмидаги ўзига хос «чок» (чепка) дизайни билан жиҳозлангани эсга олинади. Ушбу ечим кейинги йиллар давомида бутун мобил саноат учун асосий трендга айланган эди.

Смартфон ўзининг ҳаётий сикли давомида кўплаб дастурий янгиланишларни қабул қилди ва охирги операцион тизим версияси iOS 16.7.16 бўлди. Шундан сўнг қурилма асосий дастурий таъминот янгиланишларини олишдан тўхтаган эди.

Мак компьютерлари учун қоидалар

Шунингдек, компания сиёсатига мувофиқ, Мак компьютерлари учун бироз бошқача муддатлар амал қилади. Жумладан, ноутбункерда аккумуляторни сотиш тугатилганидан кейин ўн йил ичида алмаштириш имконияти сақланиб қолади, бироқ бу фақат керакли эҳтиёт қисмлар мавжуд бўлган тақдирдагина амалга оширилиши мумкин.

iPhone Хнинг эскирган қурилмалар рўйхатига киритилиши мобил технологиялар оламида бутун бошли бир давр якунланганини ва фойдаланувчилар аста-секин янгироқ авлод гаджетларига ўтишлари зарурлигини англатади.

AppleiPhone ХMacBook ProТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяБугун, 15:57Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиБугун, 15:24Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиБугун, 14:52Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди