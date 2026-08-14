«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!
«Барселона» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри учун учинчи таклифни тайёрламоқда. Каталония клуби аввал 50 миллион ва 60 миллион евролик таклифларини юборган, бироқ «Манчестер Сити» уларни рад этиб, футболчи учун камида 80 миллион евро талаб қилган. Фабрицио Романо маълумотига кўра, икки клуб ўртасида тўғридан тўғри музокаралар давом этмоқда.
Европа футболида ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли воқеаларидан бири ҳал қилувчи босқичга кирди. Испания чемпиони «Барселона» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш фикридан қайтмаяпти ва инглиз клубига учинчи таклифни юборишга шайланмоқда.
Трансфер оламининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг расмий X (собиқ Twitter) саҳифасида маълум қилишича, икки гранд клуб ўртасида тўғридан-тўғри қизғин музокаралар давом этмоқда.
Иккита рад этилган таклиф ва 80 миллион евролик талаб
«Барселона» раҳбарияти бунгача «шаҳарликлар»га 30 ёшли яримҳимоячи учун икки бор расмий таклиф билан чиққан эди:
Биринчи таклиф: 50 миллион евро;
Иккинчи таклиф: 60 миллион евро.
Bироқ «Манчестер Сити» мутасаддилари ҳар иккала таклифни ҳам дарҳол рад этди. Англия клуби раҳбарияти «Олтин тўп» соҳибини камида 80 миллион евродан кам бўлмаган суммага қўйиб юбориш ниятида эканини маълум қилган. Шу боис, Каталония клуби молиявий таклифни янада ошириб, янги шартлар устида ишламоқда.
Родрининг Манчестердаги ортда қолган мавсуми
Тажрибали яримҳимоячи якунланган 2025/2026 йилги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этган эди:
Англия Премьер-лигаси: 21 та учрашув ва 1 та гол;
УЕФА Чемпионлар лигаси: 5 та баҳс (самарали ҳаракатларсиз).
Агар Каталония клуби учинчи уринишда «Сити» талаб қилаётган молиявий шартларни қондира олса, Родрининг ўз ватани Испанияга қайтиши ушбу ёзги трансфер мавсумининг энг қимматбаҳо ва резонансли келишувларидан бирига айланади.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…