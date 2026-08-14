«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!

·36·Спорт
«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!
Қисқача

«Барселона» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри учун учинчи таклифни тайёрламоқда. Каталония клуби аввал 50 миллион ва 60 миллион евролик таклифларини юборган, бироқ «Манчестер Сити» уларни рад этиб, футболчи учун камида 80 миллион евро талаб қилган. Фабрицио Романо маълумотига кўра, икки клуб ўртасида тўғридан тўғри музокаралар давом этмоқда.

Европа футболида ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли воқеаларидан бири ҳал қилувчи босқичга кирди. Испания чемпиони «Барселона» «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш фикридан қайтмаяпти ва инглиз клубига учинчи таклифни юборишга шайланмоқда.

Трансфер оламининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо ўзининг расмий X (собиқ Twitter) саҳифасида маълум қилишича, икки гранд клуб ўртасида тўғридан-тўғри қизғин музокаралар давом этмоқда.

Иккита рад этилган таклиф ва 80 миллион евролик талаб

«Барселона» раҳбарияти бунгача «шаҳарликлар»га 30 ёшли яримҳимоячи учун икки бор расмий таклиф билан чиққан эди:

  • Биринчи таклиф: 50 миллион евро;

  • Иккинчи таклиф: 60 миллион евро.

Bироқ «Манчестер Сити» мутасаддилари ҳар иккала таклифни ҳам дарҳол рад этди. Англия клуби раҳбарияти «Олтин тўп» соҳибини камида 80 миллион евродан кам бўлмаган суммага қўйиб юбориш ниятида эканини маълум қилган. Шу боис, Каталония клуби молиявий таклифни янада ошириб, янги шартлар устида ишламоқда.

Родрининг Манчестердаги ортда қолган мавсуми

Тажрибали яримҳимоячи якунланган 2025/2026 йилги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида қуйидагича кўрсаткичларни қайд этган эди:

  • Англия Премьер-лигаси: 21 та учрашув ва 1 та гол;

  • УЕФА Чемпионлар лигаси: 5 та баҳс (самарали ҳаракатларсиз).

Агар Каталония клуби учинчи уринишда «Сити» талаб қилаётган молиявий шартларни қондира олса, Родрининг ўз ватани Испанияга қайтиши ушбу ёзги трансфер мавсумининг энг қимматбаҳо ва резонансли келишувларидан бирига айланади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

БарселонаМанчестер СитиРодриФабрицио РоманоИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаЖейми Каррагер Майлз Люис-Скелли атрофидаги вазиятдан ҳайратдаБугун, 15:55Шок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуриньо «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиБугун, 15:45Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиМахачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришдиБугун, 15:40Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаМилан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаБугун, 15:30Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди