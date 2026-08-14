Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этди
Дреаме ўзининг илк серияли флагман смартфони Aurora моделининг дастлабки нусхасини тахминан 30 000 АҚШ доллари қийматидаги махсус коллексия версияси сифатида эгасига топширди. Қурилма 999-пробали соф олтин элементлари ва ноёб қимматбаҳо тошлар билан безатилган бўлиб, орқа панелида Дреаме асосчиси Ю Хао (Юй Хао) нинг шахсий имзоси бор.
Маиший техника ва инновацион гаджетлар бозори иштирокчиси бўлган Дреаме компанияси ўзининг илк серияли флагман смартфони — Aurora моделининг дастлабки нусхасини расман ўз эгасига топширди. ixbt.com маълумотига кўра, бу воқеа юқори технологиялар оламида муҳим қадам бўлиб, бренднинг янги йўналишдаги жиддий режаларидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча илк мижозга қиймати тахминан 30 000 АҚШ долларини ташкил этувчи махсус коллекция версияси етказиб берилди. Ушбу эксклюзив қурилманинг орқа панелида Дреаме асосчиси Ю Хао (Юй Хао) нинг шахсий имзоси мавжуд бўлиб, унинг тўпламига ноёб идентификация рақамига эга махсус сертификат ҳам киритилган.
Қурилманинг ташқи кўриниши ўта дабдабалиги билан ажралиб туради. Хусусан, унинг корпуси 999-пробали соф олтин элементлари билан безатилган ва ноёб қимматбаҳо тошлар билан инкрустация қилинган. Ишлаб чиқарувчиларнинг огоҳлантиришича, келгусида чиқариладиган стандарт Aurora моделлари нархи ҳам келгуси авлод iPhone 17 қурилмаларининг шунга ўхшаш версияларидан юқорироқ бўлади.
Техник имкониятлар ва кутилаётган моделларМутахассислар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, қурилманинг техник жиҳатлари ҳам дизайнидан қолишмайди. Жорий йилнинг феврал ойида таниқли инсайдер Digital Chat Station томонидан тақдим этилган дастлабки маълумотларга кўра, компания Пҳоэних ва Голден Dragon каби люкс моделлар устида ҳам ишламоқда. Уларнинг орқа қопқоғи соф олтиндан ишланиб, табиий қимматбаҳо тошлар билан қўлда безатилган.
Март ойида бўлиб ўтган АВE 2026 кўргазмасида ушбу қурилмаларнинг нарх сиёсати маълум қилинган эди. Унга кўра, флагман версиянинг бошланғич нархи 1000 доллардан бошланади, бироқ ишлатилган олтин миқдорига қараб айрим юқори тоифадаги моделлар қиймати 15 000 долларгача етиши мумкин. Шунингдек, инсайдерлар келажакдаги флагманнинг айрим техник тафсилотларини ҳам ошкор этишган.
Маълум бўлишича, смартфон 1 дюймли йирик фотосенсор ҳамда ўзининг алоҳида СоК (тизим-чиқип), аккумулятор ва алоқа модулига эга бўлган ечиладиган камера модули билан жиҳозланади. Бу эса мобил суратга олиш технологияларида ўзига хос ечим бўлиши кутилмоқда.
Глобал тақдимот ва бозор режалариМай ойида маълум бўлишича, Дреаме компанияси 2026-йилнинг тўртинчи чорагида режалаштирилган глобал тақдимот вақтида дастлабки босқичнинг ўзида 100 000 тадан ортиқ қурилмани сотишни мақсад қилган. Янги туркум қуйидаги учта асосий версияни ўз ичига олади:
- Оддий флагман версияси
- Модулли фотосистемага эга флагман смартфон
- Юқори классдаги тўлиқ кастомизация қилинган серия
…