Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этди

·26·Техно
Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этди
Қисқача

Дреаме ўзининг илк серияли флагман смартфони Aurora моделининг дастлабки нусхасини тахминан 30 000 АҚШ доллари қийматидаги махсус коллексия версияси сифатида эгасига топширди. Қурилма 999-пробали соф олтин элементлари ва ноёб қимматбаҳо тошлар билан безатилган бўлиб, орқа панелида Дреаме асосчиси Ю Хао (Юй Хао) нинг шахсий имзоси бор.

Маиший техника ва инновацион гаджетлар бозори иштирокчиси бўлган Дреаме компанияси ўзининг илк серияли флагман смартфони — Aurora моделининг дастлабки нусхасини расман ўз эгасига топширди. ixbt.com маълумотига кўра, бу воқеа юқори технологиялар оламида муҳим қадам бўлиб, бренднинг янги йўналишдаги жиддий режаларидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча илк мижозга қиймати тахминан 30 000 АҚШ долларини ташкил этувчи махсус коллекция версияси етказиб берилди. Ушбу эксклюзив қурилманинг орқа панелида Дреаме асосчиси Ю Хао (Юй Хао) нинг шахсий имзоси мавжуд бўлиб, унинг тўпламига ноёб идентификация рақамига эга махсус сертификат ҳам киритилган.

Қурилманинг ташқи кўриниши ўта дабдабалиги билан ажралиб туради. Хусусан, унинг корпуси 999-пробали соф олтин элементлари билан безатилган ва ноёб қимматбаҳо тошлар билан инкрустация қилинган. Ишлаб чиқарувчиларнинг огоҳлантиришича, келгусида чиқариладиган стандарт Aurora моделлари нархи ҳам келгуси авлод iPhone 17 қурилмаларининг шунга ўхшаш версияларидан юқорироқ бўлади.

Техник имкониятлар ва кутилаётган моделлар

Мутахассислар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, қурилманинг техник жиҳатлари ҳам дизайнидан қолишмайди. Жорий йилнинг феврал ойида таниқли инсайдер Digital Chat Station томонидан тақдим этилган дастлабки маълумотларга кўра, компания Пҳоэних ва Голден Dragon каби люкс моделлар устида ҳам ишламоқда. Уларнинг орқа қопқоғи соф олтиндан ишланиб, табиий қимматбаҳо тошлар билан қўлда безатилган.

Март ойида бўлиб ўтган АВE 2026 кўргазмасида ушбу қурилмаларнинг нарх сиёсати маълум қилинган эди. Унга кўра, флагман версиянинг бошланғич нархи 1000 доллардан бошланади, бироқ ишлатилган олтин миқдорига қараб айрим юқори тоифадаги моделлар қиймати 15 000 долларгача етиши мумкин. Шунингдек, инсайдерлар келажакдаги флагманнинг айрим техник тафсилотларини ҳам ошкор этишган.

Маълум бўлишича, смартфон 1 дюймли йирик фотосенсор ҳамда ўзининг алоҳида СоК (тизим-чиқип), аккумулятор ва алоқа модулига эга бўлган ечиладиган камера модули билан жиҳозланади. Бу эса мобил суратга олиш технологияларида ўзига хос ечим бўлиши кутилмоқда.

Глобал тақдимот ва бозор режалари

Май ойида маълум бўлишича, Дреаме компанияси 2026-йилнинг тўртинчи чорагида режалаштирилган глобал тақдимот вақтида дастлабки босқичнинг ўзида 100 000 тадан ортиқ қурилмани сотишни мақсад қилган. Янги туркум қуйидаги учта асосий версияни ўз ичига олади:

  • Оддий флагман версияси
  • Модулли фотосистемага эга флагман смартфон
  • Юқори классдаги тўлиқ кастомизация қилинган серия
Смартфонларнинг кенг оммага мўлжалланган очиқ тақдимоти 2026-йилнинг охирги чорагига белгиланган. Ҳозирча эса Дреаме ўзининг илк қадамлари ва коллекцион нусхалари орқали дунёдаги энг қимматбаҳо ҳамда илғор технологик брендлардан бирига айланишни мақсад қилганини намойиш этмоқда.

ДреамеAuroraСмартфонТехнологияПремиал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиБугун, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиБугун, 15:24Samsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиSamsung Galaxy S25+ қувватлаш вақтида ёниб кетдиБугун, 14:29Apple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиApple АҚШда компьютерлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:59Sony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаSony Xperia 1 VIII смартфони юқори нархга қарамай яхши сотилмоқдаБугун, 13:26Apple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларApple юбилей смартфони: iPhone 20 Pro ҳақида илк тафсилотларБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди