UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхати
UFC 330 турнири 15 августдан 16 августга ўтар кечаси АҚШнинг Пенсилвания штати, Филаделфия шаҳрида ўтказилади ва марказий жангда Ислам Махачев Ен Мачадо Геррига қарши ярим ўрта вазн чемпионлик камарини ҳимоя қилади. Аёллар минимал вазнида Маккензи Дёрн Жиллиан Роберцон билан камар учун жанг қилади, асосий кардда эса Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович ва Мансур Абдул-Малик — Дастин Штолцфус баҳслари бўлиб ўтади.
Аралаш жанг санъати (MMA) ихлосмандлари учун узоқ кутилган ҳаяжонли онлар яқинлашмоқда. 15 августдан 16 августга ўтар кечаси АҚШнинг Пенсильвания штати, Филадельфия шаҳридаги муҳташам аренада навбатдаги рақамли мусобақа — UFC 330 турнири бўлиб ўтади.
Оқшомнинг марказий воқеаси ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камари учун кечадиган баҳс бўлиб, унда амалдаги чемпион Ислам Махачев ва рейтингнинг биринчи рақамли даъвогари Йен Мачадо Гэрри октагонда тўқнаш келади.
Иккита чемпионлик жанги ва фахрий юлдузлар баҳси
Турнирнинг иккинчи асосий тўқнашувида ҳам чемпионлик камари ўртага қўйилади. Аёллар ўртасидаги минимал вазн тоифасида амалдаги чемпион Маккензи Дёрн рейтингнинг 5-поғонасида бораётган даъвогар Жиллиан Робертсонга қарши камарини ҳимоя қилади.
Бундан ташқари, асосий кардда октагон фахрийси, нокаутлар устаси Эдсон Барбоза енгил вазнда маҳоратли жангчи Эстебан Рибовичга қарши куч синашади. Ўрта вазнда эса енгилмас номзод Мансур Абдул-Малик тажрибали Дастин Штолтсфус билан тўқнашади.
Мусобақага 3 кун қолганда кутилмаган ўзгариш
Турнир кардида сўнгги паллада жиддий ўзгариш юз берди. Чарльз Жонсонга қарши жанг қилиши керак бўлган Хосе Очоа номаълум сабабларга кўра турнирга атиги 3 кун қолганда мусобақани тарк этди. Унинг ўрнини ташкилот дебютанти Эдуардо Энрике эгаллади ва жанг 59 кг гача бўлган оралиқ (келишилган) вазнда ўтказиладиган бўлди.
Оқшомни эса Марказий Осиёлик мухлислар учун қизиқарли бўлган баҳс — қирғизистонлик ярим ўрта вазн вакили Миқтибек Оролбай ҳамда америкалик Жеремия Уэлльс ўртасидаги қарама-қаршилик очиб беради.
UFC 330: Барча жанглар рўйхати (Тўлиқ кард)
Ярим ўрта вазн (Асосий чемпионлик жанги): Ислам Махачев (чемпион) — Йен Мачадо Гэрри (#1)
Аёллар минимал вазни (Чемпионлик жанги): Маккензи Дёрн (чемпион) — Жиллиан Робертсон (#5)
Енгил вазн: Жейлин Тернер — Кауэ Фернандес
Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус
Енгил вазн: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
Ярим ўрта вазн: Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес
Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон — Эдуардо Энрике (дебют)
Ўрта вазн: Донте Жонсон — Эрик Макконико
Ўрта вазн: Висенте Луке — Трешон Гор
Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас — Лукас Фернандо
Ярим ўрта вазн: Нил Магни — Рамиз Брахимай
Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс — Миқтибек Оролбай
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…