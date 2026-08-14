UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхати

·48·Спорт
UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхати
Қисқача

UFC 330 турнири 15 августдан 16 августга ўтар кечаси АҚШнинг Пенсилвания штати, Филаделфия шаҳрида ўтказилади ва марказий жангда Ислам Махачев Ен Мачадо Геррига қарши ярим ўрта вазн чемпионлик камарини ҳимоя қилади. Аёллар минимал вазнида Маккензи Дёрн Жиллиан Роберцон билан камар учун жанг қилади, асосий кардда эса Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович ва Мансур Абдул-Малик — Дастин Штолцфус баҳслари бўлиб ўтади.

Аралаш жанг санъати (MMA) ихлосмандлари учун узоқ кутилган ҳаяжонли онлар яқинлашмоқда. 15 августдан 16 августга ўтар кечаси АҚШнинг Пенсильвания штати, Филадельфия шаҳридаги муҳташам аренада навбатдаги рақамли мусобақа — UFC 330 турнири бўлиб ўтади.

Оқшомнинг марказий воқеаси ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камари учун кечадиган баҳс бўлиб, унда амалдаги чемпион Ислам Махачев ва рейтингнинг биринчи рақамли даъвогари Йен Мачадо Гэрри октагонда тўқнаш келади.

Иккита чемпионлик жанги ва фахрий юлдузлар баҳси

Турнирнинг иккинчи асосий тўқнашувида ҳам чемпионлик камари ўртага қўйилади. Аёллар ўртасидаги минимал вазн тоифасида амалдаги чемпион Маккензи Дёрн рейтингнинг 5-поғонасида бораётган даъвогар Жиллиан Робертсонга қарши камарини ҳимоя қилади.

Бундан ташқари, асосий кардда октагон фахрийси, нокаутлар устаси Эдсон Барбоза енгил вазнда маҳоратли жангчи Эстебан Рибовичга қарши куч синашади. Ўрта вазнда эса енгилмас номзод Мансур Абдул-Малик тажрибали Дастин Штолтсфус билан тўқнашади.

Мусобақага 3 кун қолганда кутилмаган ўзгариш

Турнир кардида сўнгги паллада жиддий ўзгариш юз берди. Чарльз Жонсонга қарши жанг қилиши керак бўлган Хосе Очоа номаълум сабабларга кўра турнирга атиги 3 кун қолганда мусобақани тарк этди. Унинг ўрнини ташкилот дебютанти Эдуардо Энрике эгаллади ва жанг 59 кг гача бўлган оралиқ (келишилган) вазнда ўтказиладиган бўлди.

Оқшомни эса Марказий Осиёлик мухлислар учун қизиқарли бўлган баҳс — қирғизистонлик ярим ўрта вазн вакили Миқтибек Оролбай ҳамда америкалик Жеремия Уэлльс ўртасидаги қарама-қаршилик очиб беради.

UFC 330: Барча жанглар рўйхати (Тўлиқ кард)

  • Ярим ўрта вазн (Асосий чемпионлик жанги): Ислам Махачев (чемпион) — Йен Мачадо Гэрри (#1)

  • Аёллар минимал вазни (Чемпионлик жанги): Маккензи Дёрн (чемпион) — Жиллиан Робертсон (#5)

  • Енгил вазн: Жейлин Тернер — Кауэ Фернандес

  • Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус

  • Енгил вазн: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

  • Ярим ўрта вазн: Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес

  • Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон — Эдуардо Энрике (дебют)

  • Ўрта вазн: Донте Жонсон — Эрик Макконико

  • Ўрта вазн: Висенте Луке — Трешон Гор

  • Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас — Лукас Фернандо

  • Ярим ўрта вазн: Нил Магни — Рамиз Брахимай

  • Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс — Миқтибек Оролбай

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриМаккензи ДёрнФиладельфияЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиЛеандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди