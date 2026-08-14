Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди

·0·Маданият
Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди

Америкалик хонанда ва актриса Селена Гомес руҳий саломатлик йўналишидаги Wondermind Global стартапи фаолияти билан боғлиқ можаро марказида қолди. Инвесторлар уни ва компания раҳбариятини фирибгарликда айблаб, судга мурожаат қилган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълум қилинишича, даъвогарлар 2021 йилда ишга туширилган Wondermind Global’га қарийб 1,2 миллион доллар сармоя киритган. Инвесторларнинг таъкидлашича, уларга Гомес компаниянинг маркетинг йўналишини ривожлантириш ва лойиҳани кенг тарғиб қилишда фаол иштирок этиши, шунингдек, мобил илова каби бир қатор маҳсулотлар ишга туширилиши ваъда қилинган.

Бироқ суд ҳужжатларида келтирилишича, бу ваъдаларнинг айримлари бажарилмаган. Даъвогарлар Гомес ўз зиммасига мажбурият юкловчи ҳужжатни имзолаганини, аммо кейинчалик унда кўрсатилган вазифаларни бажармаганини иддао қилмоқда.

Инвесторларнинг айтишича, компания фаолиятида бошқа муаммолар ҳам юзага келган. Жумладан, ходимлар ва хизмат кўрсатувчи ҳамкорларга тўловларни ўз вақтида амалга ошириш билан боғлиқ ҳолатлар қайд этилган.

Ҳозирча Селена Гомес вакиллари билдирилган даъволарга муносабат билдирганича йўқ. Инвесторлар эса киритган маблағларини қайтариш ҳамда суд билан боғлиқ харажатларни қоплашни талаб қилмоқда.

Маълумот учун, Wondermind Global 2021 йилда Селена Гомес, унинг онаси Менди Тифи ва тадбиркор Даниэлла Пирсон томонидан ташкил этилган. Платформа «руҳий чиниқиш» концепциясига асосланган бўлиб, фойдаланувчиларга руҳий саломатлик мавзусидаги мақолалар, суҳбатлар, подкастлар ва турли амалий воситаларни таклиф қилишни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатдиЗебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатдиКеча, 19:30Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Кеча, 15:04Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Кеча, 14:43Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиКеча, 14:202 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)Кеча, 13:13JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиКеча, 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади