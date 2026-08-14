Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилди
Энзо Мареска Пеп Гвардиола ўрнини эгаллаб, 2026-27 йилги мавсум олдидан Манчестер Сити жамоасида янги даврни бошлашга шай эканини билдирди. Италиялик мутахассис якшанба куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳси олдидан ўз зиммасидаги улкан масъулиятни чуқур англашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва клуб расмий манбалари маълумотига кўра, ўн йиллик муваффақиятли даврни якунлаган Гвардиоланинг кетишидан сўнг Манчестер Сити жамоасига бош мураббий этиб тайинланган Мареска ўзининг аввалги иш тажрибасига таянмоқда. Аввалроқ Лестер Сити ва Челси клубларини бошқарган, шунингдек, Манчестер Ситида ёрдамчи мураббий бўлиб ишлаган италиялик мутахассис учун бу таниш муҳит ҳисобланади.
Янги давр ва юқори талабларМареска клуб матбуот хизматига берган интервюсида ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити каби гранд жамоага келганда фақат ғалаба қозониш ва совринлар учун курашиш талаб этилади ва бу вазифани бажариш учун барча имконият ишга солинади.
Мутахассис жамоага қайтишни ўз уйига қайтгандек ҳис қилганини таъкидлаб, клубдаги кўплаб ходимлар ўзгармагани, футболчилар таркиби эса тахминан 80 фоизга янгиланганини қайд этди.
Таркибдаги туб ўзгаришлар ва трансферларМураббий алмашинуви даврида жамоа таркибида кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилди. Ноттингҳем Форест сафидан 116 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган Эллиот Андерсон клубнинг энг йирик трансферига айланди. Шу билан бирга, Джеймс Траффорд, Мануэль Аканжи ва Натан Аке сотиб юборилди, Жон Стонс ҳамда Бернарду Силва эркин агент сифатида клубни тарк этишди.
Ҳозирги вақтда Реал Мадрид ва Барселона клублари Родри учун фаол қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Манчестер Сити Лил жамоасининг 18 ёшли ярим ҳимоячиси Айюб Буадди билан музокаралар олиб бормоқда ва Челси юлдузи Энзо Фернандес ҳаракатларини кузатиб бормоқда.
Мареска ушбу ўтиш даврида ҳам асосий мақсад совринлар учун курашиш эканини таъкидлаб, мавсум якунида мухлисларга қувонч улашишга умид қилишини билдирди. Якшанба кунги Англия Суперкубогида амалдаги Премер-лига чемпиони Арсеналга қарши баҳс унинг янги лавозимидаги илк расмий синови бўлади.
…