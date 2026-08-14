Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилди

·0·Спорт
Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилди

Энзо Мареска Пеп Гвардиола ўрнини эгаллаб, 2026-27 йилги мавсум олдидан Манчестер Сити жамоасида янги даврни бошлашга шай эканини билдирди. Италиялик мутахассис якшанба куни бўлиб ўтадиган Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд баҳси олдидан ўз зиммасидаги улкан масъулиятни чуқур англашини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва клуб расмий манбалари маълумотига кўра, ўн йиллик муваффақиятли даврни якунлаган Гвардиоланинг кетишидан сўнг Манчестер Сити жамоасига бош мураббий этиб тайинланган Мареска ўзининг аввалги иш тажрибасига таянмоқда. Аввалроқ Лестер Сити ва Челси клубларини бошқарган, шунингдек, Манчестер Ситида ёрдамчи мураббий бўлиб ишлаган италиялик мутахассис учун бу таниш муҳит ҳисобланади.

Янги давр ва юқори талаблар

Мареска клуб матбуот хизматига берган интервюсида ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Сити каби гранд жамоага келганда фақат ғалаба қозониш ва совринлар учун курашиш талаб этилади ва бу вазифани бажариш учун барча имконият ишга солинади.

Мутахассис жамоага қайтишни ўз уйига қайтгандек ҳис қилганини таъкидлаб, клубдаги кўплаб ходимлар ўзгармагани, футболчилар таркиби эса тахминан 80 фоизга янгиланганини қайд этди.

Таркибдаги туб ўзгаришлар ва трансферлар

Мураббий алмашинуви даврида жамоа таркибида кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилди. Ноттингҳем Форест сафидан 116 миллион фунт стерлинг эвазига харид қилинган Эллиот Андерсон клубнинг энг йирик трансферига айланди. Шу билан бирга, Джеймс Траффорд, Мануэль Аканжи ва Натан Аке сотиб юборилди, Жон Стонс ҳамда Бернарду Силва эркин агент сифатида клубни тарк этишди.

Ҳозирги вақтда Реал Мадрид ва Барселона клублари Родри учун фаол қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Манчестер Сити Лил жамоасининг 18 ёшли ярим ҳимоячиси Айюб Буадди билан музокаралар олиб бормоқда ва Челси юлдузи Энзо Фернандес ҳаракатларини кузатиб бормоқда.

Мареска ушбу ўтиш даврида ҳам асосий мақсад совринлар учун курашиш эканини таъкидлаб, мавсум якунида мухлисларга қувонч улашишга умид қилишини билдирди. Якшанба кунги Англия Суперкубогида амалдаги Премер-лига чемпиони Арсеналга қарши баҳс унинг янги лавозимидаги илк расмий синови бўлади.

Энзо МарескаМанчестер СитиПеп ГвардиолаАнглия СуперкубогиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Мухлислар танимай қолди: Роналду илк ўйин олдидан имижини янгилади (фото)Бугун, 14:35Леандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиЛеандро Паредес Милан таклифини рад этиб, Бокада қолдиБугун, 14:31«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?«Барселона» ва «Сити» Родри трансферида нимани келиша олмаяпти?Бугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди