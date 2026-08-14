Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришди

·0·Спорт
Махачев ёки Гэрри? Ўзбек спорт юлдузлари ўз прогнозларини билдиришди

16 август куни АҚШда бўлиб ўтадиган UFC 330 рақамли мусобақаси яқинлашгани сари бутун дунё бўйлаб жанг санъати ихлосмандларининг ҳаяжони ортиб бормоқда. Оқшомнинг марказий тўқнашувида ярим ўрта вазн тоифасининг амалдаги чемпиони Ислом Махачев ва мағлубият нималигини билмай келаётган ирландиялик даъвогар Иан «Мачадо» Гэрри камар учун октагонга кўтарилади.

Биз анъанага мувофиқ ушбу муросасиз супержанг борасида ўзбекистонлик таниқли спортчилар, мураббийлар ва соҳа экспертларининг таҳлилий фикрлари ҳамда прогнозлари билан қизиқдик, деб ёзади Sports.uz сайти.

Тажриба, кураш ва Хабибнинг тактикаси

Ўзбек яккакураш олами вакиллари Махачевнинг курашдаги устунлиги ва унинг бурчагидаги жамоа салоҳиятини асосий омил сифатида кўрсатмоқда:

  • Аюбхон Камолов (Ўзбек ММА афсонаси):

    «Бу жанг жуда қизиқарли ўтади. Услуб жиҳатидан қарасак, Исломнинг имконияти анча юқори. Кўпчилик мутахассислар ҳам россиялик чемпионнинг ғалабасини тахмин қилмоқда. Менимча, Махачев 1-раундда рақибни ўрганиб, жангга тўлиқ мослашади ва 2-раунд охирида Гэррини мағлуб этади. Мен Ислом учун дуода бўламан — у мусулмон спортчи ва ғалаба баъзан кўпчиликнинг дуосига ҳам боғлиқ».

  • Мавлонбек Қаҳҳоров (Таниқли муайтай устаси):

    «Иккала жангчи учун ҳам оғир баҳс кутиляпти. Гэрри жисмоний жиҳатдан бақувват ва ўзига ҳаддан ташқари ишонади. Бироқ Махачевнинг бурчагида Хабиб Нурмагомедов бор. Хабиб рақибга қарши энг тўғри тактикани тузиб беради. Менимча, тўқнашув тўлиқ 5 раунд давом этади ва Махачев очколар эвазига ғалабани илиб кетади».

  • Парвиз Абдумавлонов (ММА менежери):

    «Гэррининг кучли ҳимояланиш қобилиятини ҳисобга олсак, баҳс барча 5 та раундни қамраб олиши мумкин. Аммо якунда ҳакамлар бир овоздан Махачевнинг фойдасига қарор чиқаришади».

Муддатидан олдин ғалаба ва «D’Arce choke» усули

Айрим экспертлар эса баҳс ҳакамлар қароригача етиб бормаслигига ва чемпион жангни партерда муддатидан олдин ҳал қилишига ишонмоқда:

  • Дмитрий Худяков («Fight Baza» клуби мураббийи):

    «Дастлабки сониялардан кураш ва стойкада шиддатли қарама-қаршилик кузатилади. Аммо Махачев 1-раунднинг ўзидаёқ Гэррини нокаутга учратиши ёки сабмишн орқали зафар қучиши мумкин».

  • Сирочбек Исмоилов (Енгилмас профессионал боксчи, 12-0):

    «Исломнинг грепплинг маҳорати рақибникидан бир бош устун. Махачев илк 3 та раундда Гэррини жисмонан чарчатиб, 4 ёки 5-раундда бўғиш усули билан ишни тугатади».

  • Шохрух Абубакиров (ММА шарҳловчиси):

    «Баҳс кутилганидан ҳам шиддатли бўлади. Менимча, Ислом 3–4-раундларда рақиб бўйнига ва елкасига оғир босим ўтказиб, қон айланишини тўхтатувчи машҳур ‘D’Arce choke’ усули билан Гэррини таслим бўлишга мажбур қилади».

  • Темур Мамирбеков (Профессионал ММА жангчиси):

    «Гэррининг бўйи узун ва у универсал жангчи, бу Ислом учун жиддий бош оғриқ туғдиради. Шунга қарамай, Махачев ўз курашини ўтказиб, 2-раундда сабмишн билан камарини ҳимоя қилади».

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!«Барселона»дан учинчи ҳужум: Родри учун янги таклиф тайёрланмоқда!Бугун, 15:31Милан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаМилан Кристофер Нкунку билан хайрлашишга тайёр, Рома эса ўйинчи учун курашмоқдаБугун, 15:30Манчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаМанчестер Сити Энзо Фернандес учун Челсига 120 миллион евро таклиф қилмоқдаБугун, 15:17Энзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиЭнзо Мареска Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги вазифаларни қабул қилдиБугун, 15:13UFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиUFC 330 турнирида даҳшатли кеча: Махачев – Гэрри ва тўлиқ жанглар рўйхатиБугун, 15:01«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашди«Шунчаки овозингни ўчир!»: Махачев ва Гэрри матбуот анжуманида тўқнашдиБугун, 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди