“Яратувчи бўлиш” ва “Хизмат қилиш” - Ҳаёт мазмунини англатувчи чуқур маънавий формула

·21·Фойдали
“Яратувчи бўлиш” ва “Хизмат қилиш” - Ҳаёт мазмунини англатувчи чуқур маънавий формула
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсоннинг яратувчи бўлиши ва Яратувчига хизмат қилиши тушунчалари бир-бирини тўлдирувчи ягона руҳий занжирни ташкил этади.
  • Яратувчи бўлиш — бу инсонга берилган ақл, тафаккур ва ижодкорлик салоҳиятини кашф этиб, уни ҳаётни обод қилиш, илм-фан ва санъат орқали дунёни гўзаллаштиришга йўналтиришдир.

Инсон онги ва маънавияти ҳар доим икки буюк савол атрофида айланади: биз бу дунёда фақат кузатувчи ва итоаткормизми ёки ўз тақдиримиз, атрофимиздаги гўзалликларнинг бунёдкоримизми? Кўпинча «яратувчи (бунёдкор) бўлиш» ва «Яратувчига хизматда бўлиш» бир-бирига қарама-қарши тушунчалар сифатида қабул қилинади.

Аслида эса, инсон фалсафаси ва ҳаёт қонуниятларининг туб негизида ушбу икки тушунчанинг мутлақ уйғунлиги ётади. Улар айро эмас, балки бир-бирини тўлдирувчи ягона руҳий занжирдир.

«Яратувчи бўлиш» нима дегани?

Инсонга берилган ақл, тафаккур ва ижодкорлик тасодифий эмас. «Яратувчилик» ёки бунёдкорлик инсоннинг ўз асл табиатини кашф этишидир:

  • Илоҳий туҳфа: Бу инсон вужудига ва руҳиятига сингдирилган улкан салоҳият бўлиб, янгилик яратиш, ҳаётни обод этиш, илм-фан ва санъат орқали дунёни янада гўзалроқ қилишга йўналтирилган кучдир;

  • Салоҳиятни уйғотиш: Бунёдкор бўлиш — ўзига ато этилган истеъдод, чексиз ғайрат ва имкониятларни яшириб ўтирмасдан, уларни амалий ҳаётга чиқариш, намоён этиш демакдир.

«Яратувчига хизмат қилиш»нинг асл моҳияти

Яратувчига хизмат қилиш кўпинча фақатгина маълум бир шаклий қолиплар билан тасаввур этилади. Бироқ бу тушунчанинг қамрови анча кенг ва мазмунли:

  • Коинот тизимига ҳурмат: Яратувчига хизмат қилиш — У барпо этган азалий қонуниятларга, табиат мувозанатига, инсонлар қадр-қимматига ва эзгулик нурига содиқ яшашдир;

  • Муҳаббат ва тавозе: Бу амал манманлик ва кибрдан холи тарзда, самимият, чуқур тавозе ва барча тирик мавжудотга меҳр-муҳаббат билан муносабатда бўлиш орқали намоён бўлади.

Танлов шарт эмас: Буюк синтез ва комиллик йўли

Инсон бу икки тушунча орасида сарсон бўлиб, қай бирини танлашни билмай иккиланиши шарт эмас:

  • Иккаласи бир тан-жон: Салоҳиятни очиш — бу бунёдкорлик (яратувчилик) бўлса, ўша очилган салоҳият ва қудратни эзгулик, ҳақиқат ва эҳсон йўлида ишлатиш — Яратувчига бўлган чин хизматдир;

  • Энг тўғри ҳаёт формуласи: Агар инсон ўзидаги ижодий қувват ва истеъдодни ўз манфаати ёки худбинлиги йўлида эмас, балки оламга наф келтириш ва олий ҳақиқатга муносиб бўлиш учун сарфласа, ҳақиқий маънавий камолот чўққисига етади.

Ўз истеъдодини англаб, уни бутун жамият ва борлиқни яхшилаш йўлида сафарбар этган инсонгина ҳам бунёдкор, ҳам олий мақсадга содиқ хизматчи бўла олади.

ЯратувчиБунёдкорликМаънавий камолатИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон ҳаётини тубдан ўзгартирувчи асл ризқ ҳақидаги ҳақиқатлар очиқланди!Инсон ҳаётини тубдан ўзгартирувчи асл ризқ ҳақидаги ҳақиқатлар очиқланди!22 сентябр 10:51Қарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштирадиҚарор қабул қилишда қийналяпсизми? 4 савол фикрингизни тиниқлаштиради14 август 10:36Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...11 август 22:04Буржингиз ҳаётингиздаги энг муҳим ёшларни кўрсатадими?Буржингиз ҳаётингиздаги энг муҳим ёшларни кўрсатадими?8 август 15:22Қаерда куч тўплашингизни биласизми? Туғилган санангиз ишора беради...Қаерда куч тўплашингизни биласизми? Туғилган санангиз ишора беради...27 июл 19:06Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...Бойликка нима тўсқинлик қилади? Буржингиз жавоб бериши мумкин...8 август 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари
Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...
Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири
Эрталаб тетик уйғонишнинг сири