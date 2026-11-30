«Рома»дан йирик ғалаба: Соуле дубль қайд этди, жамоа 2-ўринга кўтарилди
Италия чемпионатида «Рома» мухлисларини ишончли ғалаба билан хурсанд қилди. Римликлар ўз майдонида «Монца»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, очколарини 33 тага етказди ва турнир жадвалида иккинчи ўринга кўтарилди. Учрашув қаҳрамонига айланган Маттиас Соуле эса рақиб дарвозасига иккита гол урди.
«Рома» биринчи бўлимдаёқ ғалаба масаласини ҳал қилди
А Сериянинг 13-туридан ўрин олган баҳс 29 ноябрь куни «Олимпико» стадионида бўлиб ўтди. Жан Пьеро Гасперини шогирдлари учрашувни фаол бошлаб, 12-дақиқада ҳисобни очишди. Дониэл Мален рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Орадан 12 дақиқа ўтиб, Маттиас Соуле фарқни иккитага оширди. Аргентиналик футболчи 36-дақиқада яна бир бор гол уриб, дубл муаллифига айланди.
Шу тариқа, «Рома» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди.
Мален гол ва ассист билан ажралиб турди
Дониэл Мален учрашувни гол ва ассист билан якунлаб, жамоасининг йирик ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Соуле эса дубль қайд этиб, «Рома» ҳужумининг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.
Учрашувга якуний нуқтани эса захирадан майдонга тушган Кастро қўйди. У қўшиб берилган биринчи дақиқада — 90+1-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилди ва ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди.
«Рома» пешқадамни таъқиб қилишда давом этмоқда
Ушбу ғалабадан кейин «Рома» очколарини 33 тага етказиб, турнир жадвалида иккинчи ўринни эгаллади. Римликлар пешқадам «Лацио»дан икки очкога ортда қолмоқда. «Лацио» ҳисобида 35 очко бор.
«Монца» эса 10 очко билан 15-поғонада қолди.
Гасперини жамоаси учун бу натижа чемпионлик пойгасидаги муҳим қадам бўлди. «Рома» энди пешқадам билан орадаги фарқни қисқартириш учун курашни давом эттиради.
А Серия. 13-тур
«Рома» — «Монца» — 4:0
Голлар: Мален (12), Соуле (24, 36), Кастро (90+1).
Сана: 29 ноябрь. Стадион: «Олимпико».
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…