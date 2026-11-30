Беҳруз Каримов тушган ўйинда «Лугано» 10 киши қолган рақибни енга олмади
Швейцария чемпионатида етакчилик қилаётган «Лугано» 15-турда кутилмаган йўқотишга учради. Жамоа сафарда «Люцерн» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Қизиғи, мезбонлар учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ бир футболчисидан айрилганига қарамай, пешқадамдан очко олишга муваффақ бўлди.
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов ҳам учрашувда иштирок этди. У «Лугано» сафида 68-дақиқада захирадан майдонга тушди.
Қизил карточкадан кейин ҳам «Люцерн» таслим бўлмади
«Термоплан Арена» стадионида ўтган учрашув мезбонлар учун жуда қийин бошланди. 7-дақиқадаёқ «Люцерн» футболчиси Миколаевски майдондан четлатилди. Шунга қарамай, «Лугано» сон жиҳатидан устунликдан фойдаланиб, ғалабага эриша олмади.
26-дақиқада Чиминяни меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ биринчи бўлим охирида Ди Гиусто пенальтидан фойдаланиб, мувозанатни тиклади. Орадан икки дақиқа ўтиб, дос Сантос «Лугано»ни яна олдинга олиб чиқди — 1:2.
Иккинчи пенальти пешқадамни ғалабадан маҳрум қилди
Учрашувнинг 84-дақиқасида Ди Гиусто яна пенальтини аниқ амалга оширди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади.
Шу тариқа, «Лугано» бир соатдан ортиқ вақт давомида бир киши кам бўлиб ҳаракат қилган рақибини мағлуб эта олмади.
Беҳруз Каримов 68-дақиқада дос Сантуснинг ўрнига майдонга тушди. Ўзбекистонлик ҳимоячи учрашувнинг сўнгги қисмида жамоасига ёрдам берди.
«Лугано» етакчиликни сақлаб қолди
Дурангдан кейин «Лугано» 38 очко билан Швейцария Суперлигаси жадвалидаги пешқадамликни сақлаб қолди. Иккинчи ўринда бораётган «Янг Бойз» ҳисобида 34 очко бор. «Люцерн» эса 17 очко билан еттинчи поғонада жойлашган.
Швейцария Суперлигаси. 15-тур
«Люцерн» — «Лугано» — 2:2
Голлар: Ди Гиусто (40, пенальти, 84, пенальти) — Чиминяни (26), дос Сантос (42).
Четлатиш: Миколаевски (7, «Люцерн»).
Сана: 29 ноябрь. Стадион: «Термоплан Арена».
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…