«Арсенал» — «Манчестер Сити» 2:2: Ҳусановнинг 90 дақиқалик ўйини (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 12-туридан ўрин олган марказий баҳсда «Арсенал» ва «Манчестер Сити» жамоалари 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида асосий таркибда майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ 90 дақиқа давомида ўтказди.
- Мазкур натижадан сўнг 29 очкога эга «Арсенал» турнир жадвалида пешқадамликни сақлаб қолган бўлса, 23 очко жамғарган Манчестер клуби 2-поғонага кўтарилди.
Англия Премьер-лигасининг 12-туридан ўрин олган марказий учрашувда «Арсенал» Лондондаги «Эмирейтс» стадионида «Манчестер Сити»ни қабул қилиб, икки бор ҳисобда ортда боришига қарамай, 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.
Ушбу муҳим баҳсда «шаҳарликлар» сафида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ — 90 дақиқа давомида ўтказди.
Ўйин тафсилотлари ва турнир жадвалидаги ҳолат
Учрашувда ҳисоб 34-дақиқада Эрлинг Ҳоланд томонидан очилди, бироқ орадан олти дақиқа ўтиб Кай Ҳавертц мувозанатни тиклади. Иккинчи бўлим бошида Фернандес яна «Манчестер Сити»ни олдинга олиб чиққан бўлса-да, 83-дақиқада Юрриен Тимбер киритган гол «Арсенал»ни мағлубиятдан қутқариб қолди.
Мазкур натижадан сўнг Микель Артета жамоаси очколари сонини 29 тага етказиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини сақлаб қолди. Манчестер клуби эса 23 очко билан 2-поғонага кўтарилди.
Кўрсаткичлар
«Арсенал»
«Манчестер Сити»
Якуний ҳисоб
2
2
Гол муаллифлари
Кай Ҳавертц (40'), Юрриен Тимбер (83')
Эрлинг Ҳоланд (34'), Фернандес (48')
Сариқ карточкалар (4:4)
Калафиори (12'), Мерино (13'), Гимараэс (45+2'), Тимбер (90')
Фернандес (23'), Ндиайе (39'), Доннарумма (89'), Геҳи (90+6')
Турнир жадвалидаги ўрни
1-ўрин (29 очко)
2-ўрин (23 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 12-тур«Арсенал» — «Манчестер Сити» 2:229 ноябрь. Лондон, «Эмирейтс» стадиониГоллар: Ҳавертц (40), Тимбер (83) — Ҳоланд (34), Фернандес (48).
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори (Ҳинкапие, 46), Гимараэс, Мерино (Люис-Скелли, 58), Эдегор (Гокереш, 58), Мадуэке (Доуман, 80), Цолис (Эзе, 58), Ҳавертц.
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Ҳусанов, Геҳи, Гвардиол, Андерсон, Буадди, Фернандес (О'Райли, 67), Доку (Фоден, 67), Ндиайе (Ковачич, 77), Ҳоланд.
Огоҳлантиришлар: Калафиори (12), Мерино (13), Фернандес (23), Ндиайе (39), Гимараэс (45+2), Доннарумма (89), Тимбер (90), Геҳи (90+6).
Сизнингча, «Арсенал» 6 очколик устунликни мавсум охиригача ушлаб қола оладими ёки «Манчестер Сити» чемпионлик пойгасида яна етиб оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…