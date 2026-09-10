11 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·77·Иқтисодиёт
11 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 11 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 14,45 сўмга арзонлаб, 11 783,47 сўмни ташкил этди.

• Евро 51 сўмга арзонлаб, 13 688,86 сўм бўлди.

• Фунт стерлинг 57,3 сўмга арзонлаб, 15 941,86 сўм бўлди.

• Россия рубли 1,7 сўмга қимматлаб, 139,70 сўмни ташкил этди.

• Хитой юани 1,77 сўмга арзонлаб, 1 757,07 сўм бўлди.

• Япон иенаси 0,55 сўмга арзонлаб, 76,44 сўмга тушди.

• Швейцария франки 89,76 сўмга арзонлаб, 14 515,24 сўмни ташкил этди.

валютакурсмарказий банкЎзбекистондоллареврофунт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 сентябрь куни доллар курси пасаяди11 сентябрь куни доллар курси пасаядиБугун, 13:30Маркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиландиМаркировкаланган маҳсулотларни сотишда янги талаблар белгиландиКеча, 19:1510 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди10 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:33Ўзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирдиЎзбекистон ва Сербия савдони бир неча баробар оширишни режалаштирди08.09, 21:389 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди9 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди08.09, 17:43Ўзбекистонда бензин нега қимматлашмоқда: бозорда нима бўляпти?Ўзбекистонда бензин нега қимматлашмоқда: бозорда нима бўляпти?08.09, 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
7 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда