5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
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5 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 10–11 сўмга пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Hayotbank — 11 790 сўм.
• Invest Finance Bank — 11 790 сўм.
• Universalbank — 11 790 сўм.
• Anorbank — 11 785 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asakabank — 11 820 сўм.
• Xalq Banki — 11 830 сўм.
• Kapitalbank — 11 830 сўм.
• Asia Alliance Bank — 11 835 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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