15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 52,41 сўмга арзонлаб, 13 586,46 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 15 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 0,55 сўмга арзонлаб, 11 765,21 сўмни ташкил этди.
• Евро 52,41 сўмга арзонлаб, 13 586,46 сўм бўлди.
• Фунт стерлинг 16,04 сўмга арзонлаб, 15 872,44 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,36 сўмга арзонлаб, 139,35 сўмни ташкил этди.
• Хитой юани 0,13 сўмга арзонлаб, 1 753,78 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,28 сўмга арзонлаб, 76,11 сўмга тушди.
• Швейцария франки 28,94 сўмга арзонлаб, 14 402,26 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…