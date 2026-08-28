2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 11 800 сўм.
• Пойтахтбанк — 11 800 сўм.
• Anorбанк — 11 790 сўм.
• Ҳаётбанк — 11 790 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асакабанк — 11 820 сўм.
• Халқ банки — 11 820 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 840 сўм.
• Садерат Банк Ташкент — 11 840 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…