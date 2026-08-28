2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·33·Иқтисодиёт
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда

2 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 8–9 сўмга кўтарилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Инвест Финансе Банк — 11 800 сўм.

• Пойтахтбанк — 11 800 сўм.

• Anorбанк — 11 790 сўм.

• Ҳаётбанк — 11 790 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Асакабанк — 11 820 сўм.

• Халқ банки — 11 820 сўм.

• Асиа Аллиансе Банк — 11 840 сўм.

• Садерат Банк Ташкент — 11 840 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Бугун, 09:4828 август учун валюта курслари эълон қилинди28 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:02Ҳар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиҲар бешинчи ўзбекистонлик қарздор: Марказий банк кредит бўйича шов-шувли рақамларни очдиКеча, 16:2428 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:0727 август учун валюта курслари эълон қилинди27 август учун валюта курслари эълон қилинди26.08, 17:4427 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда26.08, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
28 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда