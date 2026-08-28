2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 28,32 сўмга қимматлаб, 13 766,13 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 2 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 19,25 сўмга қимматлаб, 11 820,48 сўмни ташкил этди.
• Евро 28,32 сўмга қимматлаб, 13 766,13 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,78 сўмга қимматлаб, 137,51 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 34,41 сўмга қимматлаб, 16 059,30 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,02 сўмга қимматлаб, 74,04 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 49,47 сўмга қимматлаб, 14 703,92 сўм бўлди.
• Хитой юани 2,76 сўмга қимматлаб, 1 758,76 сўмни ташкил этди.
…