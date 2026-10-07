8 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·60·Иқтисодиёт
8 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 8 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 18,40 сўмга қимматлаб, 11 809,19 сўмни ташкил этди.

• Евро 79,64 сўмга арзонлаб, 13 206,22 сўм бўлди. • Россия рубли 0,37 сўмга қимматлаб, 138,15 сўмни ташкил этди. • Фунт стерлинг 53,51 сўмга арзонлаб, 15 602,30 сўм бўлди. • Япон иенаси 0,02 сўмга қимматлаб, 74,65 сўмни ташкил этди. • Швейцария франки 13,72 сўмга арзонлаб, 14 185,21 сўм бўлди. • Хитой юани 2,75 сўмга қимматлаб, 1 761,36 сўмни ташкил этди.

Ўзбекистон Марказий банки2026 йил 8 октябрьдолларевро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди22 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди21 сентябр 18:033 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 октябр 21:041 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди30 сентябр 18:0424 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди24 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди23 сентябр 17:5911 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди11 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди10 сентябр 18:5110 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди10 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди9 сентябр 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди