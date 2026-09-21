22 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 22 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 29,77 сўмга арзонлаб, 11 809,82 сўмни ташкил этди.
• Евро 0,13 сўмга қимматлаб, 13 569,48 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,26 сўмга қимматлаб, 140,68 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 16,95 сўмга қимматлаб, 15 820,43 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,11 сўмга қимматлаб, 75,12 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 38,84 сўмга қимматлаб, 14 381,17 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,84 сўмга арзонлаб, 1 763,87 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…