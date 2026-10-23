Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота муомалага чиқарилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ Марказий банк ушбу маълумотларни рад этиб, улар ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирди.
Регулятор фуқароларни бундай хабарларга ишонмасликка ва пул белгиларининг янги намуналари ҳақидаги маълумотларни фақат Марказий банкнинг расмий саҳифаларидан олишга чақирди.
Ҳозирда энг йирик банкнота қанча?
Марказий банкнинг расмий маълумотларига кўра, Ўзбекистонда муомаладаги энг йирик номиналдаги қоғоз пул — 200 минг сўмлик банкнота. У 2022 йилда муомалага чиқарилган бўлиб, дизайни Буюк Ипак йўли ва Фарғона водийсининг қадимий тарихига бағишланган.
Шунингдек, муомалада 1 минг, 2 минг, 5 минг, 10 минг, 20 минг, 50 минг ва 100 минг сўмлик банкноталар ҳам мавжуд. Тангалар эса 50, 100, 200, 500 ва 1000 сўмлик қийматларда чиқарилган.
Янги пул белгиларини муомалага чиқариш Марказий банк ваколатига киради. Бундай банкноталар ҳақида расмий маълумотлар тегишли тартибда эълон қилинади. Шу сабабли ижтимоий тармоқларда тарқалаётган, расмий тасдиққа эга бўлмаган пул тасвирлари ва хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.
Изоҳлар 0
…