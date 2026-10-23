Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди

·1·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота муомалага чиқарилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ Марказий банк ушбу маълумотларни рад этиб, улар ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирди.

Регулятор фуқароларни бундай хабарларга ишонмасликка ва пул белгиларининг янги намуналари ҳақидаги маълумотларни фақат Марказий банкнинг расмий саҳифаларидан олишга чақирди.

Ҳозирда энг йирик банкнота қанча?

Марказий банкнинг расмий маълумотларига кўра, Ўзбекистонда муомаладаги энг йирик номиналдаги қоғоз пул — 200 минг сўмлик банкнота. У 2022 йилда муомалага чиқарилган бўлиб, дизайни Буюк Ипак йўли ва Фарғона водийсининг қадимий тарихига бағишланган.

Шунингдек, муомалада 1 минг, 2 минг, 5 минг, 10 минг, 20 минг, 50 минг ва 100 минг сўмлик банкноталар ҳам мавжуд. Тангалар эса 50, 100, 200, 500 ва 1000 сўмлик қийматларда чиқарилган.

Янги пул белгиларини муомалага чиқариш Марказий банк ваколатига киради. Бундай банкноталар ҳақида расмий маълумотлар тегишли тартибда эълон қилинади. Шу сабабли ижтимоий тармоқларда тарқалаётган, расмий тасдиққа эга бўлмаган пул тасвирлари ва хабарларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.

Markaziy bank bir million so‘mlik banknotning yolg‘on ekanligi haqida xabar bermoqda.
Марказий банкЎзбекистон сўмибанкноталарфейк хабарлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метан нархи 1 июндан яна ошди...Метан нархи 1 июндан яна ошди...1 июн 11:04Кичик бизнес учун солиқда янги енгиллик кутилмоқдаКичик бизнес учун солиқда янги енгиллик кутилмоқда26 май 21:33АVO bank омонатчиси 134 кундан бери пулини ололмаяпти: Уй сотувидан тушган маблағ қамоқдаАVO bank омонатчиси 134 кундан бери пулини ололмаяпти: Уй сотувидан тушган маблағ қамоқда29 сентябр 16:3219,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...4 август 18:02Банклар энди «кичик хато» билан қутула олмайдиБанклар энди «кичик хато» билан қутула олмайди6 август 09:09Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етдиЎзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етди14 июл 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди