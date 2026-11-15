Рим папаси ҳарбий вертолётда: Перудаги кутилмаган ва қизиқарли саёҳат (видео)

1 дақиқа ўқиш21
Рим папаси ҳарбий вертолётда: Перудаги кутилмаган ва қизиқарли саёҳат (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рим папаси Лев ХИВ Перу Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли «Ми-17» ҳарбий вертолётида Анд тоғларининг олис ҳудудларига парвоз қилди.
  • Понтифик учувчилар кабинасига кириб, махсус қулоқчин таққаган ҳолда икки учувчилар ўртасида ўтириб, Анд тоғларининг гўзал манзараларини кузатди.
  • Ушбу сафар давомида у илгари машинада 4,5 соат етиб борадиган собиқ епархиясининг энг олис нуқтасига етиб бориб, маҳаллий аҳоли учун махсус ибодат ўтказди.

Рим папаси Лев XIV Перуга амалга ошираётган апостол ташрифи доирасида жаҳон оммасини ҳайратга солган ноодатий қадам ташлади. Понтифик Перу Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли «Ми-17» ҳарбий верлётида Анд тоғларининг олис ҳудудларидан бирига парвоз қилди. Ушбу сафар ижтимоий тармоқларда ва дунё медиасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Папакоптер» ва учувчилар кабинасидаги қизиқарли лаҳзалар

Перулик ҳарбий учувчилар понтифик учун махсус ажратилган ушбу ҳаво кемасига ҳазил тариқасида «Папакоптер» (Popecopter) деб ном беришди. Парвоз вақтида кутилмаган воқеа юз берди: Рим папаси Лев XIV бевосита учувчилар кабинасига кириб, махсус қулоқчин таққан ҳолда икки учувчининг ўртасига ўтирди ва Анд тоғларининг гўзал манзараларини бевосита кузатиб борди. Бу жараён акс этган видеолавҳалар интернет фойдаланувчилари ўртасида тезлик билан оммалашди.

Парвоз кўрсаткичлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Сана ва жой

2026 йил 14 ноябрь, Перу (Чиклайо — Санта-Крус-де-Суччабамба)

Ҳаво кемаси

Перу Ҳарбий-ҳаво кучларининг «Ми-17» вертолёти («Папакоптер»)

Масофа ва вақт

Денгиз сатҳидан 2100 метр баландлик, тахминан 40 дақиқалик парвоз

Хавфсизлик чоралари

Бортга осмонда яна учта «Ми-17» ҳарбий вертолёти ҳамроҳлик қилди

Ташрифнинг моҳияти ва эски ваъданинг бажарилиши

Мазкур ташрифнинг аҳамияти шундаки, Рим папаси илгари Чиклайо епископи бўлиб ишлаган йилларда ушбу чекка Санта-Крус-де-Суччабамба шаҳрига бориш учун машинада нақ 4,5 соатлик оғир йўл босишга мажбур бўлар эди. Бу гал эса у ўз ваъдасининг устидан чиқиб, собиқ епархиясининг энг олис нуқтасига вертолётда етиб борди ва маҳаллий аҳоли учун махсус ибодат (месса) ўтказди. Понтифик ўтирган асосий бортнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга осмонда Перу Ҳарбий-ҳаво кучларининг яна учта «Ми-17» вертолёти ҳамроҳлик қилди.

Сизнингча, Рим папасининг бундай ноодатий ва оммавий қадамларни қўйиши жамоатчилик ўртасида қандай аҳамият касб этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари