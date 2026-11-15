Рим папаси ҳарбий вертолётда: Перудаги кутилмаган ва қизиқарли саёҳат (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рим папаси Лев ХИВ Перу Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли «Ми-17» ҳарбий вертолётида Анд тоғларининг олис ҳудудларига парвоз қилди.
- Понтифик учувчилар кабинасига кириб, махсус қулоқчин таққаган ҳолда икки учувчилар ўртасида ўтириб, Анд тоғларининг гўзал манзараларини кузатди.
- Ушбу сафар давомида у илгари машинада 4,5 соат етиб борадиган собиқ епархиясининг энг олис нуқтасига етиб бориб, маҳаллий аҳоли учун махсус ибодат ўтказди.
Рим папаси Лев XIV Перуга амалга ошираётган апостол ташрифи доирасида жаҳон оммасини ҳайратга солган ноодатий қадам ташлади. Понтифик Перу Ҳарбий-ҳаво кучларига қарашли «Ми-17» ҳарбий верлётида Анд тоғларининг олис ҳудудларидан бирига парвоз қилди. Ушбу сафар ижтимоий тармоқларда ва дунё медиасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Папакоптер» ва учувчилар кабинасидаги қизиқарли лаҳзалар
Перулик ҳарбий учувчилар понтифик учун махсус ажратилган ушбу ҳаво кемасига ҳазил тариқасида «Папакоптер» (Popecopter) деб ном беришди. Парвоз вақтида кутилмаган воқеа юз берди: Рим папаси Лев XIV бевосита учувчилар кабинасига кириб, махсус қулоқчин таққан ҳолда икки учувчининг ўртасига ўтирди ва Анд тоғларининг гўзал манзараларини бевосита кузатиб борди. Бу жараён акс этган видеолавҳалар интернет фойдаланувчилари ўртасида тезлик билан оммалашди.
Парвоз кўрсаткичлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Сана ва жой
2026 йил 14 ноябрь, Перу (Чиклайо — Санта-Крус-де-Суччабамба)
Ҳаво кемаси
Перу Ҳарбий-ҳаво кучларининг «Ми-17» вертолёти («Папакоптер»)
Масофа ва вақт
Денгиз сатҳидан 2100 метр баландлик, тахминан 40 дақиқалик парвоз
Хавфсизлик чоралари
Бортга осмонда яна учта «Ми-17» ҳарбий вертолёти ҳамроҳлик қилди
Ташрифнинг моҳияти ва эски ваъданинг бажарилиши
Мазкур ташрифнинг аҳамияти шундаки, Рим папаси илгари Чиклайо епископи бўлиб ишлаган йилларда ушбу чекка Санта-Крус-де-Суччабамба шаҳрига бориш учун машинада нақ 4,5 соатлик оғир йўл босишга мажбур бўлар эди. Бу гал эса у ўз ваъдасининг устидан чиқиб, собиқ епархиясининг энг олис нуқтасига вертолётда етиб борди ва маҳаллий аҳоли учун махсус ибодат (месса) ўтказди. Понтифик ўтирган асосий бортнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида унга осмонда Перу Ҳарбий-ҳаво кучларининг яна учта «Ми-17» вертолёти ҳамроҳлик қилди.
Сизнингча, Рим папасининг бундай ноодатий ва оммавий қадамларни қўйиши жамоатчилик ўртасида қандай аҳамият касб этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…