Денгизга чиқиш имконияти йўқ давлатлар иқлим муаммоларини қандай ҳал қилади?
Денгизга чиқиш имкониятига эга бўлмаган давлатлар глобал иқлим ўзгаришлари фонида жиддий экологик ва иқтисодий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бундай муаммоларни бартараф этиш ва минтақавий барқарорликни таъминлаш мақсадида Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган COP31 конференциясида муҳим масалалар муҳокама қилинди. Ушбу нуфузли тадбирда Ўзбекистон томонидан иқлим муаммоларини ҳал этишга қаратилган тўртта стратегик таклиф илгари сурилди.
Ўзбекистон илгари сурган 4 та муҳим ташаббус
Мамлакатимиз экотизимни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришларининг салбий таъсирини юмшатиш учун қуйидаги йўналишларда амалий қадамлар ташлашни таклиф қилди:
Иқлим хавфлари ҳақида олдиндан огоҳлантириш тизимини яратиш — табиий офатлар ва хавф-хатарларнинг олдини олиш учун замонавий мониторинг ва огоҳлантириш механизмларини кучайтириш.
Давлатлар ўртасида қўшма инвестиция лойиҳаларини йўлга қўйиш — яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва экологик барқарорликни таъминлашга қаратилган лойиҳаларга сармоя киритишни кенгайтириш.
Иқлим лойиҳалари учун имтиёзли молиялаштириш имкониятларини кенгайтириш — экоташаббусларни қўллаб-қувватлаш мақсадида молиявий ресурслардан фойдаланиш шартларини соддалаштириш ва имтиёзлар яратиш.
«Яшил университет» базасида халқаро экспертлар гуруҳини тузиш — илмий ёндашувларни уйғунлаштириш ва соҳа бўйича юқори малакали мутахассисларни бирлаштириш.
Иқлим ташаббуслари йўналишлари
Асосий мақсад ва вазифалар
Олдиндан огоҳлантириш
Табиий хавфларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш
Қўшма инвестициялар
Минтақавий яшил лойиҳаларни молиялаштириш ва ривожлантириш
Имтиёзли молия
Экологик ташаббуслар учун қулай молиявий шароитлар яратиш
Халқаро экспертлар гуруҳи
«Яшил университет» негизида илмий ҳамкорликни мустаҳкамлаш
Халқаро ҳамкорлик ва минтақавий интеграция
Конференция доирасида Ўзбекистон мазкур глобал ташаббусларни фақат бир томонлама эмас, балки Туркманистон ва бошқа халқаро ҳамкорлар билан биргаликда амалга оширишга тайёр эканини қатъий билдирди. Бу эса Марказий Осиё минтақасида иқлим ўзгаришларига қарши курашишда бирдамлик ва мустаҳкам ҳамкорлик муҳитини яратишга хизмат қилади.
Сизнингча, денгизга чиқиш имконияти йўқ мамлакатлар учун иқлим ўзгаришларига қарши курашда қайси йўналиш энг устувор ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…