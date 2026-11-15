Денгизга чиқиш имконияти йўқ давлатлар иқлим муаммоларини қандай ҳал қилади?

1 дақиқа ўқиш22
Денгизга чиқиш имконияти йўқ давлатлар иқлим муаммоларини қандай ҳал қилади?

Денгизга чиқиш имкониятига эга бўлмаган давлатлар глобал иқлим ўзгаришлари фонида жиддий экологик ва иқтисодий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бундай муаммоларни бартараф этиш ва минтақавий барқарорликни таъминлаш мақсадида Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган COP31 конференциясида муҳим масалалар муҳокама қилинди. Ушбу нуфузли тадбирда Ўзбекистон томонидан иқлим муаммоларини ҳал этишга қаратилган тўртта стратегик таклиф илгари сурилди.

Ўзбекистон илгари сурган 4 та муҳим ташаббус

Мамлакатимиз экотизимни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришларининг салбий таъсирини юмшатиш учун қуйидаги йўналишларда амалий қадамлар ташлашни таклиф қилди:

  1. Иқлим хавфлари ҳақида олдиндан огоҳлантириш тизимини яратиш — табиий офатлар ва хавф-хатарларнинг олдини олиш учун замонавий мониторинг ва огоҳлантириш механизмларини кучайтириш.

  2. Давлатлар ўртасида қўшма инвестиция лойиҳаларини йўлга қўйиш — яшил иқтисодиётни ривожлантириш ва экологик барқарорликни таъминлашга қаратилган лойиҳаларга сармоя киритишни кенгайтириш.

  3. Иқлим лойиҳалари учун имтиёзли молиялаштириш имкониятларини кенгайтириш — экоташаббусларни қўллаб-қувватлаш мақсадида молиявий ресурслардан фойдаланиш шартларини соддалаштириш ва имтиёзлар яратиш.

  4. «Яшил университет» базасида халқаро экспертлар гуруҳини тузиш — илмий ёндашувларни уйғунлаштириш ва соҳа бўйича юқори малакали мутахассисларни бирлаштириш.

Иқлим ташаббуслари йўналишлари

Асосий мақсад ва вазифалар

Олдиндан огоҳлантириш

Табиий хавфларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш

Қўшма инвестициялар

Минтақавий яшил лойиҳаларни молиялаштириш ва ривожлантириш

Имтиёзли молия

Экологик ташаббуслар учун қулай молиявий шароитлар яратиш

Халқаро экспертлар гуруҳи

«Яшил университет» негизида илмий ҳамкорликни мустаҳкамлаш

Халқаро ҳамкорлик ва минтақавий интеграция

Конференция доирасида Ўзбекистон мазкур глобал ташаббусларни фақат бир томонлама эмас, балки Туркманистон ва бошқа халқаро ҳамкорлар билан биргаликда амалга оширишга тайёр эканини қатъий билдирди. Бу эса Марказий Осиё минтақасида иқлим ўзгаришларига қарши курашишда бирдамлик ва мустаҳкам ҳамкорлик муҳитини яратишга хизмат қилади.

Сизнингча, денгизга чиқиш имконияти йўқ мамлакатлар учун иқлим ўзгаришларига қарши курашда қайси йўналиш энг устувор ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари