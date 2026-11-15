Келинини ўз жонига қасд қилиш даражасига етказган қайнона беш йилга қамалди

3 дақиқа ўқиш1
Келинини ўз жонига қасд қилиш даражасига етказган қайнона беш йилга қамалди

Қашқадарё вилояти Қамаши туманида келинини мунтазам калтаклаб, ҳақоратлаган, яқинлари билан мулоқотини чеклаган ва уни ўз жонига қасд қилиш даражасига етказган қайнона 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда «Дарё» нашри суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Суд ҳужжатларига кўра, 1976 йилда туғилган Г.Ч. 2023 йил кузида ўғли Х.М.ни Е.А.га уйлантирган. Шундан сўнг улар бир хонадонда яшай бошлаган. Оила даромадлари ва мол-мулкини бошқариб келган аёл келинига ҳам ўз талабларини ўтказиб, уни ҳақоратлаш, калтаклаш ва ҳуқуқларини чеклашни бошлаган.

2024 йил октябрь–декабрь ойларида қайнона келини ўзига тегишли бир жуфт тилла зиракни бошқа шахсга бериб юборганини билиб, унинг ота-онасини чақиртирган ва бу масалани муҳокама қилган. Шундан кейин келинини ўзига бўйсундириш мақсадида унга мунтазам руҳий босим ўтказиб, шаъни ва қадр-қимматини камситувчи сўзлар билан ҳақоратлаган.

Бундан ташқари, Г.Ч. мактабда фаррош бўлиб ишлаган даврида келинини ўз ўрнига ишга чиқарган. Унга чиқиндиларни тозалаш, пол артиш, сув ташиш ва сепиш каби юмушларни бажартирган. Шунингдек, келинига ўғлига муносиб эмаслигини айтиб, гапига кирмаса, ота-онасининг уйига ҳайдаш ва ўғлини бошқага уйлантириш билан қўрқитган.

Қайнона келинининг телефонини ҳам олиб қўйган. Натижада Е.А. ота-онаси ва яқинлари билан бошқаларнинг телефони орқали гаплашишга мажбур бўлган. Г.Ч. эса суҳбатлар вақтида унинг ёнида туриб, мулоқотини назорат қилган.

2025 йил 30 май куни Е.А. хонасида дарс тайёрлаб, ухлаб қолган. Буни кўрган қайнонаси «Дам олгинг келса, отангнинг уйига бориб, дам олиб кел», деб жанжал кўтарган ва уни уйдан ҳайдаган.

Кейин ўғли билан суҳбатда Г.Ч. келинининг соат 7:30 гача ухлашидан норози эканини билдирган.

«Айтганимни қилмайдиган келин керак эмас, бор йўқол, дедим», — деган у.

Шунингдек, ўғлига хотини қўнғироқ қилса, онасини айбламасликни, уйқуга тўймаса, отасининг уйида қолишини айтишни ва телефонни ўчириб қўйишни буюрган.

Кейинчалик Е.А. турмуш ўртоғининг хонадонига қайтган. 10 июнь куни у эҳтиётсизлик қилиб миксерни синдириб қўйган. Буни эшитган қайнона келинини ҳақоратлаб, миксер ва аввал синган шиша идиш ўрнига ота-онаси янгисини олиб келишини талаб қилган.

Е.А.нинг укаси буюмларни олиб келганидан кейин ҳам жанжаллар тўхтамаган. Қайнона турли баҳоналар билан келинини уриб-тепган. Ўша куни Е.А. ўз жонига қасд қилишга уринган.

Эртаси куни Е.А. ҳовлида бир ёшга тўлмаган ўғлини ювинтираётганида қайнонаси «Супага гилам тўша десам, тўшамадинг», деб яна жанжал бошлаган. Г.Ч. вояга етмаган қизи билан бирга келинини урган, набирасига қараб қолиб, Е.А.ни ташқарига судраб чиқарган. Келини «Отамнинг уйига бормайман», дейишига қарамай, уни уйдан ҳайдаган.

Шундан сўнг Е.А. маҳалла фуқаролар йиғинига мурожаат қилиб, қайнонаси билан келиша олмаётганини билдирган. У ота-онасиникида вақтинча яшаш учун кийимларини маҳалла ходимлари ҳамроҳлигида олиб кетишга ёрдам сўраган. Мурожаат юзасидан далолатнома тузилган.

Х.М. Тошкентдан ишдан қайтиб, хотинини уйга олиб келмоқчи бўлганида, онаси бунга қаршилик кўрсатиб, ажрашишни талаб қилган. Бироқ ўғли турмуш ўртоғини қайтариб олиб келган. Г.Ч. дарвозадан кираётган келинини яна ҳайдаб, набираси ўзининг қарамоғида қолишини айтган. Е.А. кечирим сўраганида эса унинг отасини чақиртириб, масалани муҳокама қилган.

2025 йил 28 июль куни Г.Ч. келини билан яна жанжаллашиб, унинг ўнг кўзига урган, фарзандини олиб қўйган ва калтаклаган. Ўша куни Е.А. ўз жонига қасд қилиш оқибатида вафот этган. Суд қайнонанинг мунтазам тазйиқлари келинини ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказган, деган хулосага келган.

Жиноят ишлари бўйича Қамаши туман судининг 2026 йил 16 февралдаги ҳукми билан Г.Ч. Жиноят кодексининг 103-моддаси 2-қисми «а» ва «б» бандлари бўйича айбли деб топилган. Кодекснинг 57-моддаси қўлланиб, унга 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Аёл суд залида қамоққа олинган.

Маҳкуманинг ҳимоячиси ҳукм устидан апелляция шикояти берган. Бироқ 2026 йил апрель ойида апелляция инстанцияси ҳукмни ўзгаришсиз қолдирган. Октябрь ойида киритилган тафтиш шикояти ҳам Қашқадарё вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан рад этилган.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари