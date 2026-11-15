Келинини ўз жонига қасд қилиш даражасига етказган қайнона беш йилга қамалди
Қашқадарё вилояти Қамаши туманида келинини мунтазам калтаклаб, ҳақоратлаган, яқинлари билан мулоқотини чеклаган ва уни ўз жонига қасд қилиш даражасига етказган қайнона 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда «Дарё» нашри суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.
Суд ҳужжатларига кўра, 1976 йилда туғилган Г.Ч. 2023 йил кузида ўғли Х.М.ни Е.А.га уйлантирган. Шундан сўнг улар бир хонадонда яшай бошлаган. Оила даромадлари ва мол-мулкини бошқариб келган аёл келинига ҳам ўз талабларини ўтказиб, уни ҳақоратлаш, калтаклаш ва ҳуқуқларини чеклашни бошлаган.
2024 йил октябрь–декабрь ойларида қайнона келини ўзига тегишли бир жуфт тилла зиракни бошқа шахсга бериб юборганини билиб, унинг ота-онасини чақиртирган ва бу масалани муҳокама қилган. Шундан кейин келинини ўзига бўйсундириш мақсадида унга мунтазам руҳий босим ўтказиб, шаъни ва қадр-қимматини камситувчи сўзлар билан ҳақоратлаган.
Бундан ташқари, Г.Ч. мактабда фаррош бўлиб ишлаган даврида келинини ўз ўрнига ишга чиқарган. Унга чиқиндиларни тозалаш, пол артиш, сув ташиш ва сепиш каби юмушларни бажартирган. Шунингдек, келинига ўғлига муносиб эмаслигини айтиб, гапига кирмаса, ота-онасининг уйига ҳайдаш ва ўғлини бошқага уйлантириш билан қўрқитган.
Қайнона келинининг телефонини ҳам олиб қўйган. Натижада Е.А. ота-онаси ва яқинлари билан бошқаларнинг телефони орқали гаплашишга мажбур бўлган. Г.Ч. эса суҳбатлар вақтида унинг ёнида туриб, мулоқотини назорат қилган.
2025 йил 30 май куни Е.А. хонасида дарс тайёрлаб, ухлаб қолган. Буни кўрган қайнонаси «Дам олгинг келса, отангнинг уйига бориб, дам олиб кел», деб жанжал кўтарган ва уни уйдан ҳайдаган.
Кейин ўғли билан суҳбатда Г.Ч. келинининг соат 7:30 гача ухлашидан норози эканини билдирган.
«Айтганимни қилмайдиган келин керак эмас, бор йўқол, дедим», — деган у.
Шунингдек, ўғлига хотини қўнғироқ қилса, онасини айбламасликни, уйқуга тўймаса, отасининг уйида қолишини айтишни ва телефонни ўчириб қўйишни буюрган.
Кейинчалик Е.А. турмуш ўртоғининг хонадонига қайтган. 10 июнь куни у эҳтиётсизлик қилиб миксерни синдириб қўйган. Буни эшитган қайнона келинини ҳақоратлаб, миксер ва аввал синган шиша идиш ўрнига ота-онаси янгисини олиб келишини талаб қилган.
Е.А.нинг укаси буюмларни олиб келганидан кейин ҳам жанжаллар тўхтамаган. Қайнона турли баҳоналар билан келинини уриб-тепган. Ўша куни Е.А. ўз жонига қасд қилишга уринган.
Эртаси куни Е.А. ҳовлида бир ёшга тўлмаган ўғлини ювинтираётганида қайнонаси «Супага гилам тўша десам, тўшамадинг», деб яна жанжал бошлаган. Г.Ч. вояга етмаган қизи билан бирга келинини урган, набирасига қараб қолиб, Е.А.ни ташқарига судраб чиқарган. Келини «Отамнинг уйига бормайман», дейишига қарамай, уни уйдан ҳайдаган.
Шундан сўнг Е.А. маҳалла фуқаролар йиғинига мурожаат қилиб, қайнонаси билан келиша олмаётганини билдирган. У ота-онасиникида вақтинча яшаш учун кийимларини маҳалла ходимлари ҳамроҳлигида олиб кетишга ёрдам сўраган. Мурожаат юзасидан далолатнома тузилган.
Х.М. Тошкентдан ишдан қайтиб, хотинини уйга олиб келмоқчи бўлганида, онаси бунга қаршилик кўрсатиб, ажрашишни талаб қилган. Бироқ ўғли турмуш ўртоғини қайтариб олиб келган. Г.Ч. дарвозадан кираётган келинини яна ҳайдаб, набираси ўзининг қарамоғида қолишини айтган. Е.А. кечирим сўраганида эса унинг отасини чақиртириб, масалани муҳокама қилган.
2025 йил 28 июль куни Г.Ч. келини билан яна жанжаллашиб, унинг ўнг кўзига урган, фарзандини олиб қўйган ва калтаклаган. Ўша куни Е.А. ўз жонига қасд қилиш оқибатида вафот этган. Суд қайнонанинг мунтазам тазйиқлари келинини ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказган, деган хулосага келган.
Жиноят ишлари бўйича Қамаши туман судининг 2026 йил 16 февралдаги ҳукми билан Г.Ч. Жиноят кодексининг 103-моддаси 2-қисми «а» ва «б» бандлари бўйича айбли деб топилган. Кодекснинг 57-моддаси қўлланиб, унга 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Аёл суд залида қамоққа олинган.
Маҳкуманинг ҳимоячиси ҳукм устидан апелляция шикояти берган. Бироқ 2026 йил апрель ойида апелляция инстанцияси ҳукмни ўзгаришсиз қолдирган. Октябрь ойида киритилган тафтиш шикояти ҳам Қашқадарё вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан рад этилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…