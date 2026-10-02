3 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 35,81 сўмга арзонлаб, 11 772,95 сўмни ташкил этди.
• Евро 179,57 сўмга арзонлаб, 13 224,55 сўм бўлди.
• Россия рубли 1,02 сўмга арзонлаб, 141,14 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 142,94 сўмга арзонлаб, 15 548,54 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,54 сўмга арзонлаб, 74,66 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 91,89 сўмга қимматлаб, 14 240,90 сўм бўлди.
• Хитой юани 5,34 сўмга арзонлаб, 1 755,95 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…