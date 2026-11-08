Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жанубий кореялик пластик жарроҳ Чой Хён Нам юз терисининг эрта қариши ва турли муаммоларга сабаб бўлувчи 5 та хавфли маҳсулотни маълум қилди.
- Мутахассиснинг таъкидлашича, алкогол, қайта ишланган гўшт, қовурилган таомлар, ширинликлар ҳамда рамен ва шўр газаклар тери ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.
- Ушбу маҳсулотлар терини сувсизлантириш, коллагенни емириш ва яллиғланиш жараёнларини кучайтириш орқали ёшликни сақлашга тўсқинлик қилади.
Тери парвариши ва бенуқсон ёшлик сирлари бўйича дунёда етакчи ҳисобланган Жанубий Корея мутахассислари қимматбаҳо кремлар ва косметика муолажалари ҳар доим ҳам кутилган натижани бермаслигини таъкидламоқда.
Жанубий кореялик таниқли пластик жарроҳ Чой Хён Нам юз терисида тошмалар, кўз атрофидаги нохуш шишлар ҳамда вақтдан илгари чуқур ажинлар пайдо бўлишига бевосита сабаб бўлувчи кундалик таомномадаги 5 та хавфли маҳсулотни очиқлади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, ички озиқланиш тартибга солинмаса, ташқи муолажалар бефойда бўлиб қолаверади.
Терининг 5 та асосий «кушандаси» ва уларнинг салбий таъсири
Шифокор юз тузилиши ва дерма қаватини емирувчи омилларни чизиқлар кесимида қуйидагича изоҳлади:
Алкоголь — терининг 1-рақамли душмани:
Спиртли ичимликлар танани кучли даражада сувсизлантиради (дегидратация). Бунинг оқибатида юз териси ўз намлигини йўқотиб, қуруқлашади ва майда ажинлар бир неча баробар бўртиб, яққол кўрина бошлайди;
Қайта ишланган гўшт (колбаса ва сосискалар):
Таркибидаги юқори миқдордаги консервантлар, кимёвий қўшимчалар ва ҳаддан ташқари кўп туз тўқималарда сурункали яллиғланиш жараёнларини кучайтиради. Бу эса ҳужайраларнинг янгиланишини секинлаштириб, қариш жараёнини тезлаштиради;
Қовурилган ва ёғли таомлар:
Юқори ҳароратда қовурилган овқатлар ёғ безларининг ҳаддан ташқари фаоллашувига олиб келади. Натижада терида ортиқча ёғ ажралиб, тешикчалар (поралар) тиқилади ва юзга турли ҳуснбузар ҳамда тошмалар тошиши кўпаяди;
Ширинликлар ва ортиқча шакар:
Шакар қонга тез сингиб, гликозилланиш жараёнини юзага келтиради. Бу ҳолат терининг таранглиги ва эластиклиги учун жавобгар бўлган энг муҳим оқсил — коллагенни емириб юборади, натижада юз соҳаси салқиб қолади;
Рамен (тезпишар лапша) ва шўр газаклар:
Натрий миқдори ўта юқори бўлган бундай таомлар организмда сувни сунъий равишда ушлаб қолади. Бунинг оқибати эрталаб уйғонганда юзнинг тўлишиши, қовоқ ва кўз атрофида хунук шишлар пайдо бўлиши билан намоён бўлади.
Мутахассис тавсияси: Соғлом ва ёш терига қандай эришиш мумкин?
Жарроҳ Чой Хён Намнинг қайд этишича, юзнинг табиий нури ва таранглигини сақлаб қолиш учун рационни тўлиқ қайта кўриб чиқиш лозим.
Кундалик менюда тоза ичимлик сувини етарлича истеъмол қилиш, шўр ва ярим тайёр маҳсулотларни янги узилган мева-сабзавотлар ҳамда антиоксидантларга бой табиий маҳсулотларга алмаштириш ҳар қандай жарроҳлик амалиётидан кўра узоқ муддатли ва хавфсиз натижа беради.
Изоҳлар 0
…