Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади

·55·Саломатлик
Эрта ажин сабабчиси: Кореялик жарроҳ терини тез қаритадиган 5 та маҳсулотни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жанубий кореялик пластик жарроҳ Чой Хён Нам юз терисининг эрта қариши ва турли муаммоларга сабаб бўлувчи 5 та хавфли маҳсулотни маълум қилди.
  • Мутахассиснинг таъкидлашича, алкогол, қайта ишланган гўшт, қовурилган таомлар, ширинликлар ҳамда рамен ва шўр газаклар тери ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.
  • Ушбу маҳсулотлар терини сувсизлантириш, коллагенни емириш ва яллиғланиш жараёнларини кучайтириш орқали ёшликни сақлашга тўсқинлик қилади.

Тери парвариши ва бенуқсон ёшлик сирлари бўйича дунёда етакчи ҳисобланган Жанубий Корея мутахассислари қимматбаҳо кремлар ва косметика муолажалари ҳар доим ҳам кутилган натижани бермаслигини таъкидламоқда.

Жанубий кореялик таниқли пластик жарроҳ Чой Хён Нам юз терисида тошмалар, кўз атрофидаги нохуш шишлар ҳамда вақтдан илгари чуқур ажинлар пайдо бўлишига бевосита сабаб бўлувчи кундалик таомномадаги 5 та хавфли маҳсулотни очиқлади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, ички озиқланиш тартибга солинмаса, ташқи муолажалар бефойда бўлиб қолаверади.

Терининг 5 та асосий «кушандаси» ва уларнинг салбий таъсири

Шифокор юз тузилиши ва дерма қаватини емирувчи омилларни чизиқлар кесимида қуйидагича изоҳлади:

  1. Алкоголь — терининг 1-рақамли душмани:

    Спиртли ичимликлар танани кучли даражада сувсизлантиради (дегидратация). Бунинг оқибатида юз териси ўз намлигини йўқотиб, қуруқлашади ва майда ажинлар бир неча баробар бўртиб, яққол кўрина бошлайди;

  2. Қайта ишланган гўшт (колбаса ва сосискалар):

    Таркибидаги юқори миқдордаги консервантлар, кимёвий қўшимчалар ва ҳаддан ташқари кўп туз тўқималарда сурункали яллиғланиш жараёнларини кучайтиради. Бу эса ҳужайраларнинг янгиланишини секинлаштириб, қариш жараёнини тезлаштиради;

  3. Қовурилган ва ёғли таомлар:

    Юқори ҳароратда қовурилган овқатлар ёғ безларининг ҳаддан ташқари фаоллашувига олиб келади. Натижада терида ортиқча ёғ ажралиб, тешикчалар (поралар) тиқилади ва юзга турли ҳуснбузар ҳамда тошмалар тошиши кўпаяди;

  4. Ширинликлар ва ортиқча шакар:

    Шакар қонга тез сингиб, гликозилланиш жараёнини юзага келтиради. Бу ҳолат терининг таранглиги ва эластиклиги учун жавобгар бўлган энг муҳим оқсил — коллагенни емириб юборади, натижада юз соҳаси салқиб қолади;

  5. Рамен (тезпишар лапша) ва шўр газаклар:

    Натрий миқдори ўта юқори бўлган бундай таомлар организмда сувни сунъий равишда ушлаб қолади. Бунинг оқибати эрталаб уйғонганда юзнинг тўлишиши, қовоқ ва кўз атрофида хунук шишлар пайдо бўлиши билан намоён бўлади.

Мутахассис тавсияси: Соғлом ва ёш терига қандай эришиш мумкин?

Жарроҳ Чой Хён Намнинг қайд этишича, юзнинг табиий нури ва таранглигини сақлаб қолиш учун рационни тўлиқ қайта кўриб чиқиш лозим.

Кундалик менюда тоза ичимлик сувини етарлича истеъмол қилиш, шўр ва ярим тайёр маҳсулотларни янги узилган мева-сабзавотлар ҳамда антиоксидантларга бой табиий маҳсулотларга алмаштириш ҳар қандай жарроҳлик амалиётидан кўра узоқ муддатли ва хавфсиз натижа беради.

тери парваришиЧой Хён Намсоғлом овқатланишкосметология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат28 октябр 23:58Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқларАжинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар5 ноябр 16:55Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсирЁлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир29 октябр 14:25Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхатиТаомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати16 октябр 12:02Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилдиДунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди8 октябр 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?