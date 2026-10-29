30 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 30 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 62,20 сўмга қимматлаб, 12 066,22 сўмни ташкил этди.
• Евро 77,97 сўмга қимматлаб, 13 361,67 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,76 сўмга қимматлаб, 148,80 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 74,86 сўмга қимматлаб, 15 950,94 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,47 сўмга қимматлаб, 76,02 сўмни ташкил этди.
• Хитой юани 10,68 сўмга қимматлаб, 1 811,36 сўм бўлди.
• Швейцария франки 86,89 сўмга қимматлаб, 14 467,90 сўмни ташкил этди.
Изоҳлар 0
…