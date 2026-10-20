АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади
Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги стратегик ва иқтисодий шериклик янги тарихий босқичга кўтарилди. Тошкентда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио иштирокида нуфузли Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг таъсис йиғилиши бўлиб ўтди.
Мазкур йирик анжуманда икки мамлакатнинг юздан ортиқ етакчи компания ва корпорациялари вакиллари, инвесторлар ҳамда расмий доиралар бир майдонга жамланиб, тўғридан-тўғри сармоя жалб этиш, юқори технологияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини батафсил муҳокама қилдилар.
«Асосий мақсад — инвестиция ва янги иш ўринлари»: Саида Мирзиёеванинг мурожаати
Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Кенгашнинг ташкил этилиши икки томонлама муносабатларни кенгайтиришда янги саҳифа очганини таъкидлади:
Билдирилган юксак ишонч: У ташаббуснинг муваффақиятли йўлга қўйилиши ва кўрсатилган юксак ишонч учун Ўзбекистон Президентига самимий миннатдорлик изҳор этди;
Халқаро қўллаб-қувватлов: Шунингдек, ушбу муҳим ташаббусни ҳар томонлама дастаклагани ва ҳамкорликка тайёрлиги учун АҚШ Давлат котиби Марко Рубио, унинг рафиқаси Жанетт ҳамда Сержио Горга алоҳида миннатдорлик билдирди;
Амалий натижаларга ўтиш талаби: Таъкидланганидек, эндиликда асосий вазифа қоғоздаги бандларни реал иқтисодий кўрсаткичларга айлантиришдан иборат:
«Энди олдимиздаги асосий вазифа — эришилган ушбу келишувларни аниқ амалий натижаларга, яъни инвестициялар, замонавий корхоналар ва янги иш ўринларига айлантиришдир. АҚШ билан ҳамкорликни ривожлантиришдан кўзлаган мақсадимиз ҳам шу», — дея қайд этди Саида Мирзиёева.
АҚШ бизнес доиралари билан янги истиқболлар
Кенгаш доирасида кечган музокаралар ва эришилган натижалар Ўзбекистон иқтисодиёти учун муҳим устувор йўналишларни қамраб олди:
100 дан ортиқ АҚШ компаниялари: Америка бизнесининг Ўзбекистон бозорига бўлган қизиқиши ортиб, энергетика, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги ва саноат кооперацияси соҳаларида истиқболли лойиҳалар кўриб чиқилди;
Инвестиция муҳитининг ишончлилиги: АҚШнинг йирик сармоядорлари Ўзбекистондаги ислоҳотлар, бозор очиқлиги ва хорижий капитал учун яратилган ҳуқуқий кафолатларни юқори баҳоладилар;
Технологик трансфер: Қўшма лойиҳалар орқали мамлакатимизга энг илғор инновациялар ва замонавий бошқарув стандартлари кириб келиши кутилмоқда.
Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг фаолият бошлаши Тошкент ва Вашингтон ўртасидаги иқтисодий дипломатияни сифат жиҳатидан мутлақо янги даражага олиб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…