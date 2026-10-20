АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

·98·Иқтисодиёт
АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги стратегик ва иқтисодий шериклик янги тарихий босқичга кўтарилди. Тошкентда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио иштирокида нуфузли Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг таъсис йиғилиши бўлиб ўтди.

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

Мазкур йирик анжуманда икки мамлакатнинг юздан ортиқ етакчи компания ва корпорациялари вакиллари, инвесторлар ҳамда расмий доиралар бир майдонга жамланиб, тўғридан-тўғри сармоя жалб этиш, юқори технологияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини батафсил муҳокама қилдилар.

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

«Асосий мақсад — инвестиция ва янги иш ўринлари»: Саида Мирзиёеванинг мурожаати

Президент администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Кенгашнинг ташкил этилиши икки томонлама муносабатларни кенгайтиришда янги саҳифа очганини таъкидлади:

  • Билдирилган юксак ишонч: У ташаббуснинг муваффақиятли йўлга қўйилиши ва кўрсатилган юксак ишонч учун Ўзбекистон Президентига самимий миннатдорлик изҳор этди;

  • Халқаро қўллаб-қувватлов: Шунингдек, ушбу муҳим ташаббусни ҳар томонлама дастаклагани ва ҳамкорликка тайёрлиги учун АҚШ Давлат котиби Марко Рубио, унинг рафиқаси Жанетт ҳамда Сержио Горга алоҳида миннатдорлик билдирди;

  • Амалий натижаларга ўтиш талаби: Таъкидланганидек, эндиликда асосий вазифа қоғоздаги бандларни реал иқтисодий кўрсаткичларга айлантиришдан иборат:

    «Энди олдимиздаги асосий вазифа — эришилган ушбу келишувларни аниқ амалий натижаларга, яъни инвестициялар, замонавий корхоналар ва янги иш ўринларига айлантиришдир. АҚШ билан ҳамкорликни ривожлантиришдан кўзлаган мақсадимиз ҳам шу», — дея қайд этди Саида Мирзиёева.

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

АҚШ бизнес доиралари билан янги истиқболлар

Кенгаш доирасида кечган музокаралар ва эришилган натижалар Ўзбекистон иқтисодиёти учун муҳим устувор йўналишларни қамраб олди:

  • 100 дан ортиқ АҚШ компаниялари: Америка бизнесининг Ўзбекистон бозорига бўлган қизиқиши ортиб, энергетика, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги ва саноат кооперацияси соҳаларида истиқболли лойиҳалар кўриб чиқилди;

  • Инвестиция муҳитининг ишончлилиги: АҚШнинг йирик сармоядорлари Ўзбекистондаги ислоҳотлар, бозор очиқлиги ва хорижий капитал учун яратилган ҳуқуқий кафолатларни юқори баҳоладилар;

  • Технологик трансфер: Қўшма лойиҳалар орқали мамлакатимизга энг илғор инновациялар ва замонавий бошқарув стандартлари кириб келиши кутилмоқда.

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади

Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг фаолият бошлаши Тошкент ва Вашингтон ўртасидаги иқтисодий дипломатияни сифат жиҳатидан мутлақо янги даражага олиб чиқмоқда.

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқлади
Шавкат МирзиёевМарко РубиоАмерика–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиСамарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиКеча 23:51Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Кеча 23:11Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиБугун 00:01Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиСаида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиКеча 18:06Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Кеча 14:51Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиКеча 13:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди