Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)

·9·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан учрашиб, икки давлат муносабатларида янги тарихий давр бошланаётганини таъкидлади.
  • Музокараларда стратегик шерикликни чуқурлаштириш, сиёсий, иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди.
  • АҚШ Ўзбекистондаги ислоҳотларни юқори баҳолаб, барча соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Америка Қўшма Штатлари Давлат котиби Марко Рубиони қабул қилди.

Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари юқори мартабали меҳмонни самимий қарши олиб, унинг ташрифи икки томонлама муносабатларда мутлақо янги тарихий даврни бошлаб бераётганини алоҳида таъкидлади:

«Ўзбекистонга келганингиз учун катта раҳмат. Биз муносабатларимиз тарихида янги саҳифа очмоқдамиз!», — дея давлат раҳбарининг сўзларини келтиради матбуот хизмати.

Стратегик шериклик ва олий даражадаги мулоқот

Томонларнинг музокаралари очиқ, конструктив ва юксак ишонч руҳида бўлиб ўтди:

  • Самимий қабул: Икки давлат вакилларининг қутлашув лаҳзаларида ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишга бўлган қатъий интилиш яққол намоён бўлди;

  • Кенг қамровли кун тартиби: Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш, сиёсий, иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди;

  • Марказий Осиё ва хавфсизлик: Музокараларда минтақавий барқарорлик, хавфсизлик, шунингдек, «C5+1» формати доирасидаги амалий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари ҳам диққат марказида бўлди.

Савдо-иқтисодий алоқалар ва бизнес ҳамкорлик

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг ташрифи Ўзбекистон ва Америка ишбилармон доиралари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштиришда муҳим платформа бўлиб хизмат қилмоқда:

  • Инвестициялар ва технологиялар: АҚШнинг етакчи компанияларини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилиш, технологик ҳамкорлик ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш устувор йўналишлар сифатида белгиланди;

  • Янги ҳамкорлик даври: Расмий Вашингтон томонидан Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ва очиқ ташқи сиёсат юқори баҳоланиб, барча соҳаларда шерикликни кенгайтиришга тайёрлик билдирилди.

Мазкур олий даражадаги музокаралар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик мулоқотни мустаҳкамлаб, узоқ муддатли ҳамкорлик учун кенг имкониятлар эшигини очмоқда.

Шавкат МирзиёевМарко РубиоАҚШ-Ўзбекистон стратегик шерикликC5+1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиБугун 13:44Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:02АҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрдиАҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрдиБугун 09:12Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиСаида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиБугун 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?