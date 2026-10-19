Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан учрашиб, икки давлат муносабатларида янги тарихий давр бошланаётганини таъкидлади.
- Музокараларда стратегик шерикликни чуқурлаштириш, сиёсий, иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни мустаҳкамлаш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик масалалари муҳокама қилинди.
- АҚШ Ўзбекистондаги ислоҳотларни юқори баҳолаб, барча соҳаларда ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Америка Қўшма Штатлари Давлат котиби Марко Рубиони қабул қилди.
Учрашув аввалида давлатимиз раҳбари юқори мартабали меҳмонни самимий қарши олиб, унинг ташрифи икки томонлама муносабатларда мутлақо янги тарихий даврни бошлаб бераётганини алоҳида таъкидлади:
«Ўзбекистонга келганингиз учун катта раҳмат. Биз муносабатларимиз тарихида янги саҳифа очмоқдамиз!», — дея давлат раҳбарининг сўзларини келтиради матбуот хизмати.
Стратегик шериклик ва олий даражадаги мулоқот
Томонларнинг музокаралари очиқ, конструктив ва юксак ишонч руҳида бўлиб ўтди:
Самимий қабул: Икки давлат вакилларининг қутлашув лаҳзаларида ҳамкорликни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишга бўлган қатъий интилиш яққол намоён бўлди;
Кенг қамровли кун тартиби: Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш, сиёсий, иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди;
Марказий Осиё ва хавфсизлик: Музокараларда минтақавий барқарорлик, хавфсизлик, шунингдек, «C5+1» формати доирасидаги амалий ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари ҳам диққат марказида бўлди.
Савдо-иқтисодий алоқалар ва бизнес ҳамкорлик
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг ташрифи Ўзбекистон ва Америка ишбилармон доиралари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштиришда муҳим платформа бўлиб хизмат қилмоқда:
Инвестициялар ва технологиялар: АҚШнинг етакчи компанияларини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилиш, технологик ҳамкорлик ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш устувор йўналишлар сифатида белгиланди;
Янги ҳамкорлик даври: Расмий Вашингтон томонидан Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар ва очиқ ташқи сиёсат юқори баҳоланиб, барча соҳаларда шерикликни кенгайтиришга тайёрлик билдирилди.
Мазкур олий даражадаги музокаралар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик мулоқотни мустаҳкамлаб, узоқ муддатли ҳамкорлик учун кенг имкониятлар эшигини очмоқда.
Изоҳлар 0
…