Саида Мирзиёева «Henderson Land Group» раҳбари Питер Ли билан учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева 16-октябр куни «Ҳендерсон Ланд Гроуп» бошқаруви раиси Питер Ли билан учрашиб, Ўзбекистон ва Ҳонгконг ишбилармон доиралари ўртасида узоқ муддатли сармоявий шериклик ҳамда шаҳарсозлик ва юқори технологиялар соҳасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
- Учрашувда қайта тикланувчи энергетика, Янги Тошкент инфратузилмасини ривожлантириш ва таълим соҳаларидаги қўшма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 16 октябрь куни Хитойнинг Ҳонгконг махсус маъмурий ҳудудидаги энг нуфузли ва йирик холдинглардан бири бўлмиш «Henderson Land Group» бошқаруви раиси Питер Ли билан учрашув ўтказди.
Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва Ҳонгконг ишбилармон доиралари ўртасида узоқ муддатли сармоявий шерикликни йўлга қўйиш ҳамда шаҳарсозлик ва юқори технологиялар соҳасида йирик ташаббусларни биргаликда амалга ошириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари: Янги Тошкент ва яшил энергетика
Саида Мирзиёева ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида музокараларнинг асосий мазмун-моҳиятига тўхталиб ўтди:
Истиқболли лойиҳалар кун тартиби: «Қайта тикланувчи энергетика, Янги Тошкент инфратузилмасини ривожлантириш ва таълим соҳаларидаги истиқболли қўшма лойиҳаларни батафсил муҳокама қилдик;
Очиқ инвестиция муҳити: Мамлакатимиз хорижий инвестициялар учун тўлиқ очиқ ва биз Ҳонгконгнинг етакчи, илғор бизнес доиралари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликдан манфаатдормиз», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.
Тошкент халқаро молия марказининг ўрни ва имкониятлар
Музокараларда шериклик ташаббусларини тизимли ва кафолатли қўллаб-қувватлаш механизмларига алоҳида эътибор қаратилди:
Молиявий қўллаб-қувватлов: Янги ташкил этилаётган Тошкент халқаро молия маркази орқали халқаро инвесторлар, жумладан, «Henderson Land Group»нинг истиқболли ташаббусларини ҳар томонлама рағбатлантириш ва ҳимоя қилишга тайёрлик билдирилди;
Узоқ муддатли ишонч: «Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида узоқ муддатли стратегик ва иқтисодий шерикликни янги босқичга олиб чиқиш учун улкан имкониятлар мавжудлигига ишонаман», — деб ёзди Саида Мирзиёева.
Осиёнинг етакчи инфратузилмавий гигантларидан бири билан ўтказилган ушбу музокаралар пойтахтнинг янги қисмини замонавий шаҳарсозлик талаблари асосида қуриш ҳамда юқори малакали таълим ва энергетика лойиҳаларини жадаллаштиришга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…