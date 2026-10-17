Саида Мирзиёева «Henderson Land Group» раҳбари Питер Ли билан учрашди

·36·Иқтисодиёт
Саида Мирзиёева «Henderson Land Group» раҳбари Питер Ли билан учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саида Мирзиёева 16-октябр куни «Ҳендерсон Ланд Гроуп» бошқаруви раиси Питер Ли билан учрашиб, Ўзбекистон ва Ҳонгконг ишбилармон доиралари ўртасида узоқ муддатли сармоявий шериклик ҳамда шаҳарсозлик ва юқори технологиялар соҳасида ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
  • Учрашувда қайта тикланувчи энергетика, Янги Тошкент инфратузилмасини ривожлантириш ва таълим соҳаларидаги қўшма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева 16 октябрь куни Хитойнинг Ҳонгконг махсус маъмурий ҳудудидаги энг нуфузли ва йирик холдинглардан бири бўлмиш «Henderson Land Group» бошқаруви раиси Питер Ли билан учрашув ўтказди.

Мулоқот чоғида Ўзбекистон ва Ҳонгконг ишбилармон доиралари ўртасида узоқ муддатли сармоявий шерикликни йўлга қўйиш ҳамда шаҳарсозлик ва юқори технологиялар соҳасида йирик ташаббусларни биргаликда амалга ошириш истиқболлари кўриб чиқилди.

Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари: Янги Тошкент ва яшил энергетика

Саида Мирзиёева ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида музокараларнинг асосий мазмун-моҳиятига тўхталиб ўтди:

  • Истиқболли лойиҳалар кун тартиби: «Қайта тикланувчи энергетика, Янги Тошкент инфратузилмасини ривожлантириш ва таълим соҳаларидаги истиқболли қўшма лойиҳаларни батафсил муҳокама қилдик;

  • Очиқ инвестиция муҳити: Мамлакатимиз хорижий инвестициялар учун тўлиқ очиқ ва биз Ҳонгконгнинг етакчи, илғор бизнес доиралари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликдан манфаатдормиз», — дея таъкидлади Президент Администрацияси раҳбари.

Тошкент халқаро молия марказининг ўрни ва имкониятлар

Музокараларда шериклик ташаббусларини тизимли ва кафолатли қўллаб-қувватлаш механизмларига алоҳида эътибор қаратилди:

  • Молиявий қўллаб-қувватлов: Янги ташкил этилаётган Тошкент халқаро молия маркази орқали халқаро инвесторлар, жумладан, «Henderson Land Group»нинг истиқболли ташаббусларини ҳар томонлама рағбатлантириш ва ҳимоя қилишга тайёрлик билдирилди;

  • Узоқ муддатли ишонч: «Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида узоқ муддатли стратегик ва иқтисодий шерикликни янги босқичга олиб чиқиш учун улкан имкониятлар мавжудлигига ишонаман», — деб ёзди Саида Мирзиёева.

Осиёнинг етакчи инфратузилмавий гигантларидан бири билан ўтказилган ушбу музокаралар пойтахтнинг янги қисмини замонавий шаҳарсозлик талаблари асосида қуриш ҳамда юқори малакали таълим ва энергетика лойиҳаларини жадаллаштиришга хизмат қилади.

Саида МирзиёеваПитер ЛиХендерсон Ленд ГрупТошкент халқаро молия маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди10 сентябр 15:07Шавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилдиШавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилди10 октябр 01:01Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...25 сентябр 07:03Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?18 июл 19:17Тошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаТошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режа13 июл 14:08Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга берди18 июн 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди