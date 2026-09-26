Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади

·40·Иқтисодиёт
Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат котиби Марко Рубио бошчилигидаги 100 дан ортиқ йирик Америка компаниялари, жумладан Apple, Google ва Netflix вакиллари Самарқандда бўлиб ўтадиган "C5+1" форматидаги музокараларда иштирок этади.
  • Ушбу учрашувда Ўзбекистон ва минтақа иқтисодиётига миллиардлаб долларлик инвестициялар жалб этиш, савдо айланмасини ошириш ҳамда энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий-стратегик шериклик тарихида мисли кўрилмаган янги саҳифа очилмоқда. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Америка бизнесининг 100 дан ортиқ энг йирик ва нуфузли вакилларидан иборат улкан делегацияга бошчилик қилган ҳолда Самарқанд шаҳрига ташриф буюриши расман эълон қилинди. Самарқанд мезбонлик қиладиган ушбу глобал даражадаги учрашув доирасида Марказий Осиё ва АҚШ раҳбарларининг нуфузли «C5+1» форматидаги музокаралари ҳам бўлиб ўтади.

Учрашув кун тартибидан Ўзбекистон ва минтақа иқтисодиётига тўғридан-тўғри миллиардлаб долларлик хорижий инвестицияларни жалб этиш, ўзаро савдо айланмасини бир неча баробарга кенгайтириш ҳамда замонавий «яшил» ва анъанавий энергетика соҳасидаги ҳамкорликни стратегик даражага олиб чиқиш масалалари ўрин олган. Энг ҳайратланарлиси, Америка делегацияси таркибида дунёнинг етакчи технология гигантлари — Apple, Google ҳамда медиа олами етакчиси Netflix каби брендларнинг олий раҳбарлари бўлиши тасдиқланмоқда. Бу Самарқандни нафақат тарихий сайёҳлик маркази, балки глобал молиявий оқимлар ва IT келишувларининг янги пойтахтига айлантиради.

«100 та компания, Марко Рубио ва кремний водийси гигантлари»: Самарқанд учрашувининг 5 та асосий нуқтаси

АҚШ бизнес делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича энг муҳим фактлар:

  • 100 дан ортиқ АҚШ компанияси келади: Американинг турли иқтисодий соҳаларини қамраб олган энг йирик корхоналари Самарқандга жамланади;

  • Марко Рубио бошчилигидаги миссия: АҚШ Давлат котиби шахсан тадбиркорлар делегациясига етакчилик қилади ва расмий учрашувларда қатнашади;

  • «C5+1» формати ва геоиқтисодиёт: Марказий Осиёнинг беш давлати ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорлик формати доирасида минтақавий муҳим қарорлар қабул қилинади;

  • Apple, Google ва Netflix Ўзбекистонда: Дунё IT ва медиа бозори флагманларининг юртимизга келиши янги технологиялар ва хизматлар бозорини очиб беради;

  • Миллиардлаб долларлик сармоя ва энергетика: Музокаралар натижасида энергетика, инфратузилма ва рақамли иқтисодиёт бўйича йирик инвестиция шартномалари имзоланиши кутилмоқда.

Ўзбекистон — АҚШ иқтисодий саммити: Лойиҳалар кўлами ва иштирокчилар таснифи

Самарқанддаги тарихий ташриф параметрлари ва кутилаётган соҳавий натижалар таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Самарқанд саммити ва бизнес форуми кўрсаткичлари

Делегация раҳбари ва мақоми

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио (Юқори даражадаги ҳукумат ва бизнес миссияси)

Иштирокчи АҚШ компаниялари сони

100 дан ортиқ трансмиллий корпорация ва саноат гигантлари

Жалб этилган дунё брендлари

Apple, Google, Netflix ва энергетика компаниялари

Музокаралар платформаси

«C5+1» формати ва Ўзбекистон — АҚШ махсус бизнес форуми

Асосий йўналишлар ва тармоқлар

IT технологиялар, энергетика хавфсизлиги, савдо айланмаси ва инфратузилма

Кутилаётган молиявий самара

Миллиардлаб долларлик тўғридан-тўғри сармоявий битимлар ва янги иш ўринлари

Иқтисодий ва геосиёсий экспертиза: Нега Apple ва Google Самарқандга ошиқмоқда?

Халқаро иқтисодчилар, сармоявий таҳлилчилар ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:

  • «Марказий Осиё — Кремний водийси учун янги бозор»: Apple ва Google каби технология гигантларининг шахсан ташриф буюриши Ўзбекистондаги IT соҳасининг жадал ривожланиши, ёш истеъдодлар кўплиги ҳамда рақамли инфратузилманинг либераллашуви билан изоҳланади; бу республикада ушбу компанияларнинг расмий ваколатхоналари ва сервери базаларини ташкил этишга йўл очади;

  • Энергетика соҳасидаги АҚШ устунлиги: Минтақада қайта тикланувчи энергия ҳамда электр таъминотини модернизация қилишда АҚШнинг илғор технологияларига эҳтиёж юқори; мазкур саммит Ўзбекистон энергетикасини диверсификация қилишда муҳим туртки бўлади;

  • Геосиёсий ишонч ва мувозанат: АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг 100 та компания билан шахсан келиши Вашингтоннинг Ўзбекистонни Марказий Осиёдаги бош иқтисодий драйвер ва хавфсиз ҳамкор сифатида расман тан олганидан далолат беради.

Сизнингча, Apple, Google ва Netflix каби дунёнинг энг бой компанияларининг Самарқандга келиши Ўзбекистондаги IT ва бизнес муҳитини қандай ўзгартиради? АҚШнинг 100 дан ортиқ йирик компанияси инвестициялари қайси соҳани энг тез ривожлантиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз иқтисодиёти учун тарихий аҳамиятга эга ушбу эксклюзив мақолани барча билан баҳам кўринг!

Марко РубиоC5+1Самарқанд саммитApple
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади25 август 09:35Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди20 август 08:00Пентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айбладиПентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айблади6 август 21:24«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!27 июн 12:02Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?20 июн 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
5 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда