Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио бошчилигидаги 100 дан ортиқ йирик Америка компаниялари, жумладан Apple, Google ва Netflix вакиллари Самарқандда бўлиб ўтадиган "C5+1" форматидаги музокараларда иштирок этади.
- Ушбу учрашувда Ўзбекистон ва минтақа иқтисодиётига миллиардлаб долларлик инвестициялар жалб этиш, савдо айланмасини ошириш ҳамда энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий-стратегик шериклик тарихида мисли кўрилмаган янги саҳифа очилмоқда. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Америка бизнесининг 100 дан ортиқ энг йирик ва нуфузли вакилларидан иборат улкан делегацияга бошчилик қилган ҳолда Самарқанд шаҳрига ташриф буюриши расман эълон қилинди. Самарқанд мезбонлик қиладиган ушбу глобал даражадаги учрашув доирасида Марказий Осиё ва АҚШ раҳбарларининг нуфузли «C5+1» форматидаги музокаралари ҳам бўлиб ўтади.
Учрашув кун тартибидан Ўзбекистон ва минтақа иқтисодиётига тўғридан-тўғри миллиардлаб долларлик хорижий инвестицияларни жалб этиш, ўзаро савдо айланмасини бир неча баробарга кенгайтириш ҳамда замонавий «яшил» ва анъанавий энергетика соҳасидаги ҳамкорликни стратегик даражага олиб чиқиш масалалари ўрин олган. Энг ҳайратланарлиси, Америка делегацияси таркибида дунёнинг етакчи технология гигантлари — Apple, Google ҳамда медиа олами етакчиси Netflix каби брендларнинг олий раҳбарлари бўлиши тасдиқланмоқда. Бу Самарқандни нафақат тарихий сайёҳлик маркази, балки глобал молиявий оқимлар ва IT келишувларининг янги пойтахтига айлантиради.
«100 та компания, Марко Рубио ва кремний водийси гигантлари»: Самарқанд учрашувининг 5 та асосий нуқтаси
АҚШ бизнес делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи бўйича энг муҳим фактлар:
100 дан ортиқ АҚШ компанияси келади: Американинг турли иқтисодий соҳаларини қамраб олган энг йирик корхоналари Самарқандга жамланади;
Марко Рубио бошчилигидаги миссия: АҚШ Давлат котиби шахсан тадбиркорлар делегациясига етакчилик қилади ва расмий учрашувларда қатнашади;
«C5+1» формати ва геоиқтисодиёт: Марказий Осиёнинг беш давлати ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорлик формати доирасида минтақавий муҳим қарорлар қабул қилинади;
Apple, Google ва Netflix Ўзбекистонда: Дунё IT ва медиа бозори флагманларининг юртимизга келиши янги технологиялар ва хизматлар бозорини очиб беради;
Миллиардлаб долларлик сармоя ва энергетика: Музокаралар натижасида энергетика, инфратузилма ва рақамли иқтисодиёт бўйича йирик инвестиция шартномалари имзоланиши кутилмоқда.
Ўзбекистон — АҚШ иқтисодий саммити: Лойиҳалар кўлами ва иштирокчилар таснифи
Самарқанддаги тарихий ташриф параметрлари ва кутилаётган соҳавий натижалар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Самарқанд саммити ва бизнес форуми кўрсаткичлари
Делегация раҳбари ва мақоми
АҚШ Давлат котиби Марко Рубио (Юқори даражадаги ҳукумат ва бизнес миссияси)
Иштирокчи АҚШ компаниялари сони
100 дан ортиқ трансмиллий корпорация ва саноат гигантлари
Жалб этилган дунё брендлари
Apple, Google, Netflix ва энергетика компаниялари
Музокаралар платформаси
«C5+1» формати ва Ўзбекистон — АҚШ махсус бизнес форуми
Асосий йўналишлар ва тармоқлар
IT технологиялар, энергетика хавфсизлиги, савдо айланмаси ва инфратузилма
Кутилаётган молиявий самара
Миллиардлаб долларлик тўғридан-тўғри сармоявий битимлар ва янги иш ўринлари
Иқтисодий ва геосиёсий экспертиза: Нега Apple ва Google Самарқандга ошиқмоқда?
Халқаро иқтисодчилар, сармоявий таҳлилчилар ва сиёсатшуносларнинг хулосалари:
«Марказий Осиё — Кремний водийси учун янги бозор»: Apple ва Google каби технология гигантларининг шахсан ташриф буюриши Ўзбекистондаги IT соҳасининг жадал ривожланиши, ёш истеъдодлар кўплиги ҳамда рақамли инфратузилманинг либераллашуви билан изоҳланади; бу республикада ушбу компанияларнинг расмий ваколатхоналари ва сервери базаларини ташкил этишга йўл очади;
Энергетика соҳасидаги АҚШ устунлиги: Минтақада қайта тикланувчи энергия ҳамда электр таъминотини модернизация қилишда АҚШнинг илғор технологияларига эҳтиёж юқори; мазкур саммит Ўзбекистон энергетикасини диверсификация қилишда муҳим туртки бўлади;
Геосиёсий ишонч ва мувозанат: АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг 100 та компания билан шахсан келиши Вашингтоннинг Ўзбекистонни Марказий Осиёдаги бош иқтисодий драйвер ва хавфсиз ҳамкор сифатида расман тан олганидан далолат беради.
Сизнингча, Apple, Google ва Netflix каби дунёнинг энг бой компанияларининг Самарқандга келиши Ўзбекистондаги IT ва бизнес муҳитини қандай ўзгартиради? АҚШнинг 100 дан ортиқ йирик компанияси инвестициялари қайси соҳани энг тез ривожлантиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз иқтисодиёти учун тарихий аҳамиятга эга ушбу эксклюзив мақолани барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…