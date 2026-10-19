Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ҳамда АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор га Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофотларини топширди.
- Марко Рубио «Буюк хизматлари учун» ордени билан, Сержио Гор эса «Дўстлик» ордени билан тақдирланди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган Америка Қўшма Штатлари делегациясининг юқори мартабали вакиллари — АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ҳамда АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горга Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофотларини тантанали равишда топширди.
Ушбу тақдирлов икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш ва сиёсий-иқтисодий мулоқотни янги тарихий босқичга кўтариш йўлидаги саъй-ҳаракатларнинг юксак эътирофи бўлди.
Марко Рубио — «Буюк хизматлари учун» ордени соҳиби
АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистоннинг энг олий мукофотларидан бири бўлган «Буюк хизматлари учун» ордени билан тақдирланди:
Стратегик шерикликни ривожлантириш: Унинг Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий ҳамда маданий-гуманитар ҳамкорликни ҳар томонлама кенгайтиришга қўшган улкан шахсий ҳиссаси алоҳида қайд этилди;
Минтақавий барқарорлик: Марказий Осиёда тинчлик, хавфсизлик ва изчил тараққиётни таъминлашга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлашдаги фаоллиги юқори баҳоланди;
Халқаро ташаббуслар ва дўстлик: Янги Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги муҳим ташаббусларини илгари суриш ҳамда икки мамлакат халқлари ўртасидаги ўзаро ишонч ва дўстлик ришталарини мустаҳкамлаш йўлидаги хизматлари эътироф этилди.
Сержио Гор «Дўстлик» ордени билан мукофотланди
АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор икки томонлама дўстона алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган муҳим ҳиссаси учун «Дўстлик» орденига сазовор бўлди:
Сиёсий мулоқот ва келишувлар: Унинг икки томонлама мулоқотни фаоллаштириш ҳамда эришилган муҳим келишувларни ҳаётга татбиқ этишдаги фаол саъй-ҳаракатлари қайд этилди;
Инвестициялар ва бизнес ҳамкорлик: Американинг йирик сармоядорларини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этиш, истиқболли қўшма лойиҳаларни амалга оширишдаги хизматлари эътироф этилди;
Ишбилармонлик кенгаши ривожи: Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши доирасидаги самарали шерикликни йўлга қўйиш ва мустаҳкамлашдаги амалий ҳиссаси юксак баҳоланди.
Олий даражадаги мазкур тақдирлаш маросими Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида шаклланган юқори даражадаги ишонч, ўзаро ҳурмат ҳамда узоқ муддатли стратегик ҳамкорликнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.
Изоҳлар 0
…