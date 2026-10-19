Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди

·35·Ўзбекистон
Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ҳамда АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор га Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофотларини топширди.
  • Марко Рубио «Буюк хизматлари учун» ордени билан, Сержио Гор эса «Дўстлик» ордени билан тақдирланди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан юртимизда бўлиб турган Америка Қўшма Штатлари делегациясининг юқори мартабали вакиллари — АҚШ Давлат котиби Марко Рубио ҳамда АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горга Ўзбекистоннинг юксак давлат мукофотларини тантанали равишда топширди.

Ушбу тақдирлов икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш ва сиёсий-иқтисодий мулоқотни янги тарихий босқичга кўтариш йўлидаги саъй-ҳаракатларнинг юксак эътирофи бўлди.

Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди

Марко Рубио — «Буюк хизматлари учун» ордени соҳиби

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистоннинг энг олий мукофотларидан бири бўлган «Буюк хизматлари учун» ордени билан тақдирланди:

  • Стратегик шерикликни ривожлантириш: Унинг Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги сиёсий-дипломатик, савдо-иқтисодий, инвестициявий ҳамда маданий-гуманитар ҳамкорликни ҳар томонлама кенгайтиришга қўшган улкан шахсий ҳиссаси алоҳида қайд этилди;

  • Минтақавий барқарорлик: Марказий Осиёда тинчлик, хавфсизлик ва изчил тараққиётни таъминлашга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлашдаги фаоллиги юқори баҳоланди;

  • Халқаро ташаббуслар ва дўстлик: Янги Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги муҳим ташаббусларини илгари суриш ҳамда икки мамлакат халқлари ўртасидаги ўзаро ишонч ва дўстлик ришталарини мустаҳкамлаш йўлидаги хизматлари эътироф этилди.

Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди

Сержио Гор «Дўстлик» ордени билан мукофотланди

АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор икки томонлама дўстона алоқаларни мустаҳкамлашга қўшган муҳим ҳиссаси учун «Дўстлик» орденига сазовор бўлди:

Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди

  • Сиёсий мулоқот ва келишувлар: Унинг икки томонлама мулоқотни фаоллаштириш ҳамда эришилган муҳим келишувларни ҳаётга татбиқ этишдаги фаол саъй-ҳаракатлари қайд этилди;

  • Инвестициялар ва бизнес ҳамкорлик: Американинг йирик сармоядорларини Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этиш, истиқболли қўшма лойиҳаларни амалга оширишдаги хизматлари эътироф этилди;

  • Ишбилармонлик кенгаши ривожи: Америка – Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши доирасидаги самарали шерикликни йўлга қўйиш ва мустаҳкамлашдаги амалий ҳиссаси юксак баҳоланди.

Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлди

Олий даражадаги мазкур тақдирлаш маросими Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида шаклланган юқори даражадаги ишонч, ўзаро ҳурмат ҳамда узоқ муддатли стратегик ҳамкорликнинг яна бир ёрқин намунасига айланди.

Шавкат МирзиёевМарко РубиоСержио ГорЎзбекистон-Америка стратегик шериклик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиКеча 09:01Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишувШавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув17 октябр 10:20Сержио Гор ва Саида Мирзиёева маҳаллий бозорни айланишди — дипломатиядан ҳоли муҳитСержио Гор ва Саида Мирзиёева маҳаллий бозорни айланишди — дипломатиядан ҳоли муҳитКеча 10:10Саида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айландиСаида Мирзиёева Сержио Гор билан Тошкентдаги бозорни айланди18 октябр 21:07Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Кеча 23:11Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиБугун 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?