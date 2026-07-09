Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилди

·24·Иқтисодиёт
Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилди

Солиқ қўмитаси ижтимоий тармоқларда кешбэк тизими ҳақида тарқалаётган хабарлар юзасидан изоҳ берди. Қўмита маълумотига кўра, давлат томонидан жорий этилган кешбэк тизимини бекор қилиш ёки унинг амал қилишини чеклаш мақсади йўқ.

05.04.2023 йилдаги ПҚ-113-сон қарорга асосан, «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилган жисмоний шахслар учун алоҳида имтиёзли тартиб белгиланган. Унга кўра, қўй, мол ва парранда гўшти, тухум, ўсимлик ёғи, ун, шакар, дори воситалари ҳамда тиббий хизматлар хариди учун одатдаги 1 фоизли кешбэк ўрнига тўланган ҚҚСнинг тўлиқ миқдори қайтарилади.

Бироқ айрим фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ушбу механизмдан нотўғри фойдаланишга урингани айтилмоқда. Хусусан, сохта ёки ҳақиқатга тўғри келмайдиган фискал чекларни расмийлаштириш орқали ҚҚС суммаларини асоссиз қайтариб олиш ҳолатлари аниқланган.

Қўмита маълумотига кўра, май ойининг ўзида республика бўйича 389 та корхона чеклари орқали ҚҚСни қайтариб олмоқчи бўлган «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»даги 248,5 минг нафар шахс шубҳали харидорлар реестрига киритилган. Натижада 83,1 млрд сўмлик кешбэк тўлови вақтинча тўхтатилган. Апрель ойида эса 122,1 минг нафар шахс бўйича 102,5 млрд сўмлик тўлов тўхтатилган.

Жорий йил апрель-май ойларида Навоий вилоятида 13 та МЧЖга тегишли онлайн назорат-касса машинаси чеклари орқали 105 524 нафар фуқаро томонидан рўйхатдан ўтказилган 34,8 млрд сўмлик кешбэк тўлиқ ушлаб қолинган ва тўлаб берилмаган.

Фарғона вилоятида 5 та МЧЖ чеклари орқали 95 минг нафар фуқаро 38,3 млрд сўмлик кешбэкни рўйхатдан ўтказган. Шундан 3,9 млрд сўми тўловга тасдиқланган, 34,4 млрд сўми эса ушлаб қолинган.

Андижон вилоятида 100 458 нафар фуқаро томонидан рўйхатдан ўтказилган 34,1 млрд сўмлик кешбэк суммасидан 5,8 млрд сўм тўловга тасдиқланган. 23,8 млрд сўмлик қисми ушлаб қолинган ва фуқароларга тўлаб берилмаган.

Солиқ қўмитасига кўра, аниқланган ҳолатлар кешбэк тизимининг ўзига эмас, балки ундан ноқонуний манфаат кўришга уринган айрим шахслар ва тадбиркорлик субъектларига тегишли. Мақсад тизимни тўхтатиш эмас, балки унинг адолатли ва манзилли ишлашини таъминлашдир.

Қўмита фуқароларни «Солиқ» иловасида фақат ўзлари амалга оширган харидлар бўйича берилган чекларни рўйхатдан ўтказишга чақирди. Бошқа шахслар томонидан тақдим этилган чекларни рўйхатдан ўтказмаслик сўралди.

Сохта чекларни сотиш ёки харид қилиш ҳолатларига дуч келган фуқаролар Солиқ органларининг Комплаенс ва коррупцияга қарши назорат бўлинмаларига мурожаат қилиши мумкин.

КешбэкҚҚСИжтимоий ҳимоя реестриСолиқ иловасиФискал чекСолиқ қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 июль учун валюта курслари эълон қилинди10 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:10Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинЎзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинБугун, 15:3810 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:07Солиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаСолиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаКеча, 20:26Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаРоссиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаКеча, 20:07Uzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиUzum Market йиллик савдо ҳажми 500 млн доллардан ошганини маълум қилдиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди