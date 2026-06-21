Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқланди

·14·Иқтисодиёт
Беш ойлик солиқ аудитларида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарлик аниқланди
Қисқача

Солиқ қўмитаси жорий йилнинг январ-май ойларида ўтказилган аудит натижаларини эълон қилди. Текширувлар давомида солиқ хавфи юқори бўлган 1780 та субъектда 5,5 триллион сўмлик қоидабузарликлар аниқланган. Шунингдек, 9,4 триллион сўмлик яширилган солиқ базаси қайд этилди. Энг кўп қоидабузарликлар савдо ва умумий овқатланиш соҳасида, кейин эса қурилиш ва хизмат кўрсатиш йўналишларида кузатилган. Натижада бюджетга икки триллион тўққиз юз миллиард сўм қўшимча маблағ ҳисобланган бўлиб, унинг бир қисми аллақачон тўланди. Солиқ қўмитасининг таъкидлашича, бундай чоралар даромадларни яшириш ҳолатларига чек қўйиш ва солиқ интизомини оширишга хизмат қилади.

Солиқ қўмитаси 2026 йилнинг январ–май ойларида ўтказилган аудитлар натижаларини маълум қилди. Текширувлар солиқ хавфи юқори деб баҳоланган 1 780 та субъектни қамраб олган. Бу мамлакатдаги жами солиқ тўловчиларнинг 0,3 фоизини ташкил қилади.

Audiтлар давомида 5,5 трлн сўмлик қоидабузарликлар аниқланган. Шунингдек, 843 та солиқ тўловчида жами 9,4 трлн сўмлик яширилган солиқ базаси қайд этилган.

Текширув якунларига кўра, қўшимча ҳисобланган ва бюджетга ундирилиши лозим бўлган маблағ 2,9 трлн сўмни ташкил этган. Ҳозирга қадар ушбу сумманинг 282 млрд сўми бюджетга келиб тушган.

Қоидабузарликлар ҳажми бўйича савдо ва умумий овқатланиш соҳаси биринчи ўринда турибди. Ушбу йўналишда 2,4 трлн сўмлик ҳолатлар аниқланган. Бу барча қоидабузарликларнинг 44,3 фоизига тенг.

Қурилиш соҳасидаги қоидабузарликлар миқдори 1,2 трлн сўмни ёки умумий кўрсаткичнинг 22,2 фоизини ташкил қилган. Хизмат кўрсатиш соҳасида эса 461,7 млрд сўмлик қоидабузарликлар қайд этилган.

Инвентаризация жараёнида 276 та субъектда 3,3 трлн сўмлик товарлар амалда мавжуд эмаслиги аниқланган. Яна 249 та субъектда ҳисобга киритилмаган 3,2 трлн сўмлик маҳсулот борлиги маълум бўлган.

Бундан ташқари, 318 та корхона 2,8 трлн сўмлик товарлар сотувини ҳисоботларда акс эттирмаган. Солиқ қўмитаси аудитлар даромадларни яшириш ҳолатларига чек қўйиш ва солиқ хавфи юқори бўлган соҳаларда интизомни оширишга қаратилганини билдирди.

Солиқ қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиКрипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлдиБугун, 12:20Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Бугун, 09:36Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаЎзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаКеча, 16:5622 июн учун валюта курслари эълон қилинди22 июн учун валюта курслари эълон қилинди19.06, 16:051 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади1 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади19.06, 15:5122 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда22 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда19.06, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...