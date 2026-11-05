Бозорда сотувчига қалбаки пуллар берилгани айтилмоқда (видео)

·82·Жамият
Бозорда сотувчига қалбаки пуллар берилгани айтилмоқда (видео)

Ўзбекистондаги бозорлардан бирида сотувчи қалбаки банкноталар билан алдангани ҳақида хабар тарқалди. Видеода харидор томонидан берилган пуллар орасида ҳақиқий банкноталар билан бирга сохта купюралар ҳам борлиги айтилади. Тасвирда сохта 200 минг сўмлик банкнота кўрсатилгани, сотувчи шеригидан бундай пуллардан нечта эканини сўраганида у эса тўртта деб жавоб бергани акс этган. Сохта купюраларнинг ташқи кўриниши асл пулларга ўхшашлиги сабабли уларни бир қарашда фарқлаш қийин бўлгани айтилмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирча воқеа содир бўлган бозор, етказилган зарар миқдори ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан кўрилган чоралар ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Мутахассислар аввалроқ қалбаки пулларни аниқлашда банкнотанинг ҳимоя ипи, серия рақамлари ва бўртма тасвирларига эътибор беришни тавсия қилган. Шунингдек, купюрани қўл билан ушлаб кўриш ва зарур ҳолларда махсус воситалар ёрдамида текшириш ҳам муҳим.

Фуқароларга нақд пул қабул қилишда эҳтиёткор бўлиш, банкноталарни бирма-бир текшириш ва ҳисоб-китоб вақтида пулларни харидорнинг кўз ўнгида санаб олиш тавсия этилади. Агар купюранинг ҳақиқийлигига шубҳа туғилса, уни муомалага киритмасдан, текширув учун банкка топшириш мақсадга мувофиқ.

қалбаки пулларЎзбекистон Марказий банкифирибгарликбанкноталар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб бердиЎзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди23 октябр 19:41Ангрендаги “яширин босмахона”: уйда 80 млн сўмга яқин сохта пул ясаганлар қўлга тушдиАнгрендаги “яширин босмахона”: уйда 80 млн сўмга яқин сохта пул ясаганлар қўлга тушди3 ноябр 11:59Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди297 миллион сўмлик қалбаки банкнотларни 148 миллион сўмга пуллаган шахс қўлга олинди7 октябр 10:10Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:04Бухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилдиБухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилди23 октябр 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади