Қозон–Сочи рейсида чақалоқ туғилгани ҳақидаги хабар ёлғон экани маълум бўлди
Россияда Қозон–Сочи йўналишида учган самолёт бортида йўловчи аёл фарзандли бўлгани ҳақида тарқалган хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган радиоалоқа ёзуви ҳақиқий ҳодиса эмас, балки махсус дастурда моделлаштирилгани маълум бўлди.
14 ноябрь куни Россиянинг бир қатор ОАВлари самолётда 35 ҳафталик ҳомиладор аёлнинг тўлғоғи бошлангани, экипаж эса лайнерни Москвадаги Внуково аэропортига фавқулодда қўндиришни сўрагани ҳақида хабар берганди. Гўёки самолёт ерга қўнишидан олдин чақалоқ туғилган, йўловчилар орасида бўлган шифокор эса аёлга ёрдам кўрсатган.
Хабарларда авиадиспетчернинг «Энди бортингизда 177 нафар йўловчи бор», деган ҳазиломуз гапи ҳам келтирилган. Ушбу лавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўплаб нашрлар томонидан ҳақиқий воқеа сифатида ёритилган.
Бироқ кейинчалик авиадиспетчер Василий Филин видеога изоҳ бериб, ундаги радиоалоқа махсус симулятор дастурида яратилганини маълум қилган. Унинг айтишича, бу орқали авиадиспетчерлар фавқулодда вазиятларда қандай ҳаракат қилишини кўрсатиш мақсад қилинган. Ҳақиқий иш жараёнини тўғридан-тўғри тасвирга олиш мумкин бўлмагани учун у машғулотларни махсус дастурда намойиш этади.
Шу тариқа, Қозон–Сочи рейсида чақалоқ туғилгани, самолёт Внуково аэропортига фавқулодда қўнгани ва бортидаги йўловчилар сони 177 нафарга етгани ҳақидаги хабарлар саҳналаштирилган лавҳага асосланган бўлиб чиқди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…