Олтин қуймалар нархи пасайди
1 дақиқа ўқиш57
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 12 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 9 012 000 сўм;
10 грамм — 18 025 000 сўм;
20 грамм — 36 050 000 сўм;
50 грамм — 90 124 000 сўм;
100 грамм — 180 248 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Мавзуга оид янгиликлар
Иқтисодиёт
Олтин қуймалар нархи пасайди
Иқтисодиёт
Олтин қуймалар нархи кўтарилди
Иқтисодиёт
Изоҳлар0
…