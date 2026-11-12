Ўнлаб метр баландликдаги экстремал тушлик: Хитойлик ишчиларнинг кундалик ҳаёти (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда электр тармоғи устунлари ва юқори кучланишли симлар устида ишлаётган мутахассислар ўз тушлик ва дам олиш вақтларини ўнлаб метр баландликда ўтказишга мажбур бўлишмоқда.
- Ишчиларнинг бундай экстремал шароитда овқатланишдан асосий мақсади вақтни тежаш ҳамда жисмоний қувватни сақлаб қолишдир.
Замонавий инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш кўплаб мутахассислардан улкан жисмоний куч, мардлик ва мислсиз фидойиликни талаб қилади. Айниқса, энергетика соҳасида, хусусан, электр тармоғи устунларини барпо этиш жараёнида меҳнат қилаётган ишчиларнинг фаолияти чинакам қаҳрамонликка тенглаштирилади. Хитойда олинган кадрлар ва маълумотлар бундай касб эгаларининг нақадар экстремал шароитларда меҳнат қилишини яққол кўрсатиб турибди.
Юқори баландликдаги кундалик турмуш ва вақтни тежаш сирлари
Электр тармоғи устунлари ва юқори кучланишли симлар устида иш олиб бораётган хитойлик ишчилар ўзларининг тушлик ва дам олиш вақтларини ҳам бевосита ўнлаб метр баландликда, очиқ ҳавода ўтказишга мажбур бўлишмоқда.
Бундай ғайриоддий қарорнинг асосий сабаби — вақт ва кучни тежашдир. Ҳар сафар тушлик ёки қисқа муддатли дам олиш учун пастга тушиб, қайтиб юқорига кўтарилиш кўп вақт талаб қилиши билан бирга, ишчиларнинг жисмоний қувватини ҳам эрта сўндиради. Шу боис, улар махсус хавфсизлик арқонлари ва пояларга мустаҳкамланган ҳолда, тўғридан-тўғри осмонда овқатланишни афзал кўришади.
Иш жараёнининг асосий хусусиятлари
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Иш фаолияти жойи
Ўнлаб метр баландликдаги электр тармоғи устунлари ва симлар усти
Асосий мақсад
Лойиҳаларни имкон қадар самарали ва тез фурсатда якунлаш
Хавфсизлик чоралари
Махсус хавфсизлик арқонлари ва ҳимоя воситалари
Турмуш шароити
Очиқ ҳавода, юқори баландликда овқатланиш ва дам олиш
«Махсус хавфсизлик арқонлари билан мустаҳкамланган ҳолда, улар энг машаққатли ва хавфли касблардан бирида фаолият юритиб, ўз вазифаларини юқори масъулият билан бажармоқдалар».
Машаққатли меҳнат ва юксак натижалар
Видеотасвирда ишчиларнинг махсус идишларда иссиқ овқатларни тановул қилаётгани, бош кийим ва ҳимоя воситаларини таққан ҳолда юқори аниқлик ва эҳтиёткорлик билан ҳаракатланаётгани акс этган. Уларнинг бундай фидойилиги энергетика тармоқларини ўз вақтида ишга тушириш ҳамда муҳандислик лойиҳаларини белгиланган муддатларда сифатли якунлашда муҳим аҳамият касб этади.
Сизнингча, инсоният фойдаланадиган ҳар бир киловатт электр энергияси ортида шундай экстремал шароитларда меҳнат қилаётган инсонларнинг машаққати турганини ҳисобга олган ҳолда, бундай касб эгаларининг меҳматини қандай баҳолаш мумкин? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…