Дунёдаги "энг юпқа" механик қўл соати Швейцарияда мукофотланди

1 дақиқа ўқиш0
Дунёдаги "энг юпқа" механик қўл соати Швейцарияда мукофотланди

Россиялик мустақил соатсоз Константин Чайкин яратган ThinKing Mystery модели Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилган нуфузли Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) танловида «Жасорат» (Audacity Prize) мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳақда Коммерсантъ хабар берди.

2026 йил 7 ноябрь куни топширилган мукофот соатсозликдаги ноодатий ёндашув ва ижодий жасорат учун берилади.

ThinKing Mystery моделининг қалинлиги атиги 1,65 миллиметр, оғирлиги эса тасмасиз 12,1 граммни ташкил этади. Шу жиҳати билан у дунёдаги энг юпқа механик қўл соати ҳисобланади.

Соат механизми 284 та деталдан иборат. Унда вақт анъанавий миллар ёрдамида эмас, балки шаффоф сапфир дисклари орқали кўрсатилади. Моделнинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг механизми корпус билан бирлаштирилган.

Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, ушбу соатдан дунё бўйлаб атиги 12 дона ишлаб чиқарилади. Нархи 400 минг Швейцария франки атрофида, солиқларсиз.

Қайд этиш жоизки, Константин Чайкин 2018 йилда ҳам GPHG танловида «Жасорат» мукофотини қўлга киритган. Ўшанда унинг Clown модели тақдирланган эди.

Konstantin Chaykin yupqa soati va mukofot ushlab turgan odam tasvirlangan.
Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари