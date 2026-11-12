Андижонда ҳоким ўринбосари ва кадастр ходими 100 минг доллар пора билан қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижон вилоятининг Пахтаобод туманида ҳоким ўринбосари ва Давлат кадастрлари палатаси туман филиали ходими 100 минг доллар пора талаб қилган вақтида қўлга олинди.
- Мансабдор шахслар тадбиркорга туман ҳокимлиги захирасидаги 50 сотих ер майдонини ауксион орқали расмийлаштириб бериш эвазига пул талаб қилишган.
- ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда гумонланувчилар 30 минг АҚШ долларини олаётган пайтда ашёвий далиллар билан ушланди.
Андижон вилоятининг Пахтаобод туманида мансабдор шахслар томонидан содир этилган коррупция ҳолати фош этилди. Туман ҳокими ўринбосари ҳамда Давлат кадастрлари палатаси туман филиали мансабдор шахси тадбиркордан катта миқдордаги маблағни талаб қилган вақтида тезкор тадбир чоғида ашёвий далиллар билан ушланди.
Ер майдони ваъдаси ва 100 минг долларлик талаб
Маълум қилинишича, мазкур мансабдор шахслар тадбиркорга туман ҳокимлиги захирасида бўлган 50 сотих ер майдонини онлайн-аукцион орқали арзон нархда сотиб олишга кўмаклашиш ҳамда уни тадбиркор номига расмийлаштириб беришни ваъда қилишган. Бу хизмат эвазига улар жами 100 минг АҚШ доллари миқдорида пул талаб қилишган.
ДХХ ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида ушбу шахслар сўралган пулдан 30 минг АҚШ долларини учинчи шахс орқали олаётган пайтда қўлга олинди.
Жиноят ва тергов параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Ҳодиса содир бўлган жой
Андижон вилояти, Пахтаобод тумани
Қолдирилган/ваъда қилинган ер
Туман ҳокимлиги захирасидаги 50 сотих ер майдони
Талаб қилинган умумий сумма
100 минг АҚШ доллари (30 минг доллар олинаётганда ушланган)
Ҳаракатни амалга оширганлар
ДХХ ва Департамент ходимлари (тезкор тадбир)
Қўзғатилган жиноят ишлари
Жиноят кодексининг 168- ва 211-моддалари
«Ўтказилган тезкор тадбир натижасида мансабдор шахсларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилиб, ашёвий далиллар мусодара қилинди».
Қонуний чоралар ва тергов ҳаракатлари
Мазкур ҳолат юзасидан гумон қилинувчи шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди:
168-моддаси 4-қисми «а» ва «г» бандлари (Жуда кўп миқдорда ва олдиндан тил бириктириб содир этилган фирибгарлик);
28, 211-моддаси 3-қисми «а» банди (Жуда кўп миқдорда пора беришда иштирокчилик ва пора олиш билан боғлиқ жиноятлар).
Ҳозирги вақтда мазкур жиноят иши юзасидан барча зарур тергов ҳаракатлари изчил давом эттирилмоқда.
Сизнингча, аукцион жараёнлари ва ер ажратиш тизимини янада рақамлаштириш ҳамда шаффоф қилиш бу каби коррупция ҳолатларининг олдини олишга қанчалик ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…