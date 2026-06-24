Мирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида қулфланмай қолдирилган BYD автомобилидан iPhone 15 телефонини ўғирлаган шахс ушланди.
Маълум қилинишича, 29 ёшли Бахтиёр Р. автомобил эшиги очиқ эканини кўриб, салонга кирган ва у ердан iPhone 15 телефонини олиб кетган.
Гумонланувчи кейинчалик телефондаги Click мобил иловасига кириш имконига эга бўлган. У илова орқали 5,4 миллион сўмни ўз банк картасига ўтказган.
Ички ишлар органларининг тезкор ходимлари олиб борган чоралар натижасида гумонланувчи қўлга олинди.
Унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси, яъни «Ўғрилик» бўйича жиноят иши қўзғатилди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…