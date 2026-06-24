Яшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентнинг Яшнобод туманида гиёҳвандлик моддаларини яширин жойларга қолдириш билан шуғулланганликда гумон қилинган фуқаро ушланди.
Қўриқлаш департаменти ходимлари маҳаллалардан бирида шубҳали ҳаракатланаётган эркакка эътибор қаратган. У яширин жойларни қидираётган ёки янги жой тайёрлаётган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинган.
Текширишга уриниш вақтида фуқаро қаршилик кўрсатиб, қочишга ҳаракат қилган. У маҳалла ичига кириб кетган, бироқ уйлар орасидаги берк кўчада ушланган.
Шахсий тинтув пайтида ундан тарқатиш учун тайёрланган 31 та ўрам гиёҳвандлик моддаси топилган. Уларни яширин жойларга қолдириш орқали тарқатиш режалаштирилгани айтилмоқда.
Гумонланувчи ҳибсга олинди. Ҳозирда ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…