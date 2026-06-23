Қаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқат

·0·Жамият
Қаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқат

Хоразм вилоятининг Урганч шаҳрида Cobalt автомашинасининг қаҳвахонага кириб кетиши билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан янги маълумотлар пайдо бўлди. Илк хабарларда жабрланувчилар енгил тан жароҳати олгани айтилган бўлса, кейинчалик эълон қилинган тиббий ҳужжатлар воқеа оқибатлари анча жиддий бўлганини кўрсатмоқда.

Маълум бўлишича, 12 июн куни кечқурун юқори тезликда ҳаракатланган Cobalt ҳайдовчиси чорраҳада бошқарувни йўқотган. Бошқа транспорт воситаси билан тўқнашувнинг олдини олиш мақсадида рулни кескин бурган ҳайдовчи автомобилни назорат қила олмаган ва машина йўл четида жойлашган қаҳвахона ичига кириб кетган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда автомашина қаҳвахона эшигини бузиб, бевосита мижозлар ўтирган ҳудудга кириб борганини кўриш мумкин. Ҳодиса оқибатида муассаса ичида бўлган икки нафар йигит турли даражада жароҳат олган.

Дастлабки расмий маълумотларда жабрланувчиларнинг бири қўл қисмида, иккинчиси эса юз қисмида енгил шилиниш олгани, уларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилгач уйига жавоб берилгани билдирилган эди.

Бироқ кейинроқ маълум бўлган тиббий хулосалар воқеанинг бошқача манзарасини очиб берди. Ҳужжатларга кўра, жабрланувчилардан бирида пастки жағ суяги ҳамда энса қисмида синиш қайд этилган. Шунингдек, бош қисми ва бўйин умуртқасида ҳам шикастланишлар аниқланган.

Иккинчи жабрланувчида эса умуртқа билан боғлиқ жиддий муаммолар, жумладан, фиброз ҳалқанинг йиртилиши, дурал қоп деформацияси ва умуртқа каналида торғайиш ҳолатлари кузатилган.

Маълумотларга кўра, жабрланган йигитлардан бири орадан 11 кун ўтганига қарамай ҳануз шифохонада даволанмоқда.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, жамоатчилик орасида жабрланувчиларнинг ҳақиқий аҳволи ва дастлаб тарқатилган маълумотлар ўртасидаги тафовут юзасидан саволлар туғдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Бугун, 18:591 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошадиБугун, 18:28Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБугун, 17:10Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ берди«Тошкент шаҳар сув таъминоти» янги ҳисоблагичлар бўйича изоҳ бердиБугун, 16:08Хавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиХавфсизлик камарини тақмаслик ҳуқуқини берувчи маълумотнома рақамлаштирилдиБугун, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди