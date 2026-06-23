Қаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқат
Хоразм вилоятининг Урганч шаҳрида Cobalt автомашинасининг қаҳвахонага кириб кетиши билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан янги маълумотлар пайдо бўлди. Илк хабарларда жабрланувчилар енгил тан жароҳати олгани айтилган бўлса, кейинчалик эълон қилинган тиббий ҳужжатлар воқеа оқибатлари анча жиддий бўлганини кўрсатмоқда.
Маълум бўлишича, 12 июн куни кечқурун юқори тезликда ҳаракатланган Cobalt ҳайдовчиси чорраҳада бошқарувни йўқотган. Бошқа транспорт воситаси билан тўқнашувнинг олдини олиш мақсадида рулни кескин бурган ҳайдовчи автомобилни назорат қила олмаган ва машина йўл четида жойлашган қаҳвахона ичига кириб кетган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда автомашина қаҳвахона эшигини бузиб, бевосита мижозлар ўтирган ҳудудга кириб борганини кўриш мумкин. Ҳодиса оқибатида муассаса ичида бўлган икки нафар йигит турли даражада жароҳат олган.
Дастлабки расмий маълумотларда жабрланувчиларнинг бири қўл қисмида, иккинчиси эса юз қисмида енгил шилиниш олгани, уларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилгач уйига жавоб берилгани билдирилган эди.
Бироқ кейинроқ маълум бўлган тиббий хулосалар воқеанинг бошқача манзарасини очиб берди. Ҳужжатларга кўра, жабрланувчилардан бирида пастки жағ суяги ҳамда энса қисмида синиш қайд этилган. Шунингдек, бош қисми ва бўйин умуртқасида ҳам шикастланишлар аниқланган.
Иккинчи жабрланувчида эса умуртқа билан боғлиқ жиддий муаммолар, жумладан, фиброз ҳалқанинг йиртилиши, дурал қоп деформацияси ва умуртқа каналида торғайиш ҳолатлари кузатилган.
Маълумотларга кўра, жабрланган йигитлардан бири орадан 11 кун ўтганига қарамай ҳануз шифохонада даволанмоқда.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, жамоатчилик орасида жабрланувчиларнинг ҳақиқий аҳволи ва дастлаб тарқатилган маълумотлар ўртасидаги тафовут юзасидан саволлар туғдирмоқда.
…