Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилди

·1·Жамият
Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилди

Тошкентда немис блогерлари Майк ва Яник мухлислар билан учрашув бошланиши олдидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қисқа муддатга ушлаб турилди.

Маълум қилинишича, «филяй-филяй» номи билан танилган тиктокерлар иштирокидаги тадбирга кўп одам тўпланган. Шу сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилиб, блогерлар билан профилактик суҳбат ўтказилган.

Ҳодиса узоқ давом этмаган. Суҳбатдан кейин Майк ва Яник қўйиб юборилган. Кечикишга қарамай, режалаштирилган автограф-сессия бўлиб ўтган ва блогерлар ўз мухлислари билан учрашган.

Айни пайтда «филяй-филяй» лойиҳаси иштирокчилари МДҲ давлатлари бўйлаб сафарини давом эттирмоқда. Ўзбекистондан ташқари, уларнинг сафар дастурига Қозоғистон ва Қирғизистон ҳам киритилган.

МайкЯникТошкентФиляй-филяйҚозоғистонҚирғизистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиКеча, 17:35Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиКеча, 16:00Ёшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиЁшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиКеча, 14:20Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиКеча, 13:30Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиКеча, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди