Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда немис блогерлари Майк ва Яник мухлислар билан учрашув бошланиши олдидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қисқа муддатга ушлаб турилди.
Маълум қилинишича, «филяй-филяй» номи билан танилган тиктокерлар иштирокидаги тадбирга кўп одам тўпланган. Шу сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилиб, блогерлар билан профилактик суҳбат ўтказилган.
Ҳодиса узоқ давом этмаган. Суҳбатдан кейин Майк ва Яник қўйиб юборилган. Кечикишга қарамай, режалаштирилган автограф-сессия бўлиб ўтган ва блогерлар ўз мухлислари билан учрашган.
Айни пайтда «филяй-филяй» лойиҳаси иштирокчилари МДҲ давлатлари бўйлаб сафарини давом эттирмоқда. Ўзбекистондан ташқари, уларнинг сафар дастурига Қозоғистон ва Қирғизистон ҳам киритилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…