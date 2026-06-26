Арда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлди
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Туркия ва АҚШ миллий жамоалари ўртасидаги учрашувнинг энг яхши футболчиси аниқланди.
3:2 ҳисобида Туркия фойдасига якунланган баҳс қаҳрамони Арда Гулер бўлди. «Реал»нинг 21 ёшли ҳужумкор яримҳимоячиси учрашув якунида энг яхши футболчи совринини қўлга киритди.
Гулер баҳснинг 10-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол этиб, Туркиянинг ушбу жаҳон чемпионатидаги илк голини урди. Унинг фаол ҳаракатлари ва майдон марказидаги ўйини жамоасининг ғалабасига муҳим ҳисса қўшди.
Шунга қарамай, Винченцо Монтелла бошчилигидаги Туркия терма жамоаси гуруҳ босқичини 3 очко билан тўртинчи ўринда якунлади ва мусобақани тарк этди.
АҚШ миллий жамоаси эса мағлубиятга қарамай, гуруҳдаги аввалги натижалари ҳисобига плей-офф босқичига чиқди. Австралия ва Парагвай ҳам «D» гуруҳидан кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.
…